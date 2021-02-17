26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması devam ediyor. Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin son bir kez daha uzatılacağını açıkladı. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı ne zaman bitecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneği Mart sonuna kadar uzattık." dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

2021 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya

Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya

Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YAPILAN KESİNTİLER

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU VE ÖDEMESİ

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.