Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalışla 114,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,4 oranında azalarak 62,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,4 oranında azalarak 50,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 14,7 oranında azalarak 15,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,1 oranında azalarak 19 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6,4 oranında artışla 18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 21,9 oranında azalarak 10,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artışla 40,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında artarak 22,5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,8 oranında azalarak 90,3 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında azalarak 46,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,8 oranında artarak 65,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 31,5 oranında artışla 2018 Ağustos sonu itibarıyla 146 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.



2018 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52,6’i dolar, yüzde 33,2’si euro, yüzde 11,5’i TL ve yüzde 2,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2018 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,1, Merkez Bankası’nın yüzde 0,9, özel sektörün ise yüzde 81 oranında paya sahip olduğu gözlendi.





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