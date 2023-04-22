GAMA KADINI

- İdealisttir ve fikirlerini sonuna kadar savunur.

- Ne istediğini bilir.

- Titiz ve düzenlidir.

- Kendi değerini bilir ve ona bu değeri sağlamayacak hiçbir ilişki içinde yer almaz.

- Kendi dünyasında mutludur ve mutlu olmak için başkalarına ihtiyaç duymaz.

- Kinci bir yapısı vardır.

Kaynak: Mental Floss