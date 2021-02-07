Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AMA! Son dakika: Kısıtlamada sahil keyfi! - Haberler
ABONE OL

İstanbullular kısıtlama günlerinde evde kalmadı

İstanbul'da dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Beşiktaş Bebek sahilinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bazı vatandaşlar banklarda otururken, bazılarının ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları görüldü. Vatandaşların oluşturduğu kalabalık kameraya yansıdı. Benzer görüntüler, Üsküdar'da Kız Kulesi Sahili'nde de ortaya çıktı. Bölgede, bazı vatandaşların maskesiz olması da dikkat çekti

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AMA! Son dakika: Kısıtlamada sahil keyfi! - Haberler
İHA

İstanbul'un en ünlü sahillerinden biri olan Bebek sahilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti.

İHA'nın haberine göre kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı. Kimi vatandaşlar bisiklet sürerken, kimileri çocuklarını alıp parka gittikleri görüldü.

Bazı vatandaşların ellerinde kahvelerle yürüyüş yaptıkları da görüntülendi. Yoğunluk oluşan sahilde kimileri maske takıp kurallara uyarken kimileri de maskesiz bir şekilde yürüyüş yaptı.

KIZ KULESİ SAHİLİNE DE AKIN ETTİLER

Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasında Kız Kulesi sahiline de akın etti. Kız Kulesi sahilini dolduran vatandaşların rahat tavırları ise 'pes' dedirtti.

Bazı vatandaşlar salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, Kız Kulesi manzarasında banklarda oturdu. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazı vatandaşların da maskesiz olması dikkat çekti.

Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların yanı sıra birçok vatandaş manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Ayrıca Kız Kulesi sahil şeridinde vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruk oluşturdu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasağı şimdi de evde deldiler! - Haberler
GÜNDEMYasağı şimdi de evde deldiler!
10. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 10. sınıf konu anlatımlı dersler
GÜNDEM10. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları
9. sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 9. sınıf konu anlatımlı dersler
GÜNDEM9. sınıf soru bankası ve deneme sınavları
8. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 8. sınıf konu anlatımlı dersler
GÜNDEM8. Sınıf LGS soru bankası ve deneme sınavları
SON DAKİKA! 'Yorgun saçmalar' başına isabet etti
GÜNDEM'Yorgun saçmalar' başına isabet etti
7. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 7. sınıf konu anlatımlı dersler
GÜNDEM7. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları
6. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 6. sınıf konu anlatımlı dersler
GÜNDEM6. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları
5. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 5. sınıf konu anlatımlı dersler
GÜNDEM5. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları
Son dakika: Adnan Menderes Müzesi'nde sona yaklaşıldı - Haber
GÜNDEMAdnan Menderes Müzesi'nde sona yaklaşıldı
SON DAKİKA! Mezar başındaki ışık, 18 yıl sonra söndü
GÜNDEMMezar başındaki ışık, 18 yıl sonra söndü