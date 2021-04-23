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Kısıtlamaya rağmen perakende sektöründe hareketlilik

İstanbul Ticaret Odası Perakende Ticaret Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun, kapanma kararlarının ramazan ayının başında gelmesine rağmen sektörde hareketliliğin yaşandığını belirterek, "Bu ramazanda sektörümüz saat kısıtlamaları dolayısıyla bir ivme kaybetti ancak birçok sektöre göre gıda ağırlıklı perakende sektörü işleyişine devam etmekte ve nispeten iyi durumda." dedi.

Kısıtlamaya rağmen perakende sektöründe hareketlilik
AA

Aynı zamanda İstanbul Hububat ve Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Altun, kısmi kapanma ile birlikte sektörün alışılmış ramazan ayı ciro artışlarını yaşamasa da özellikle gıda ürünleri satışında hareketlilik olduğunu söyledi.

Altun, sektörün güncel durumuna ilişkin, "Ramazan ayında her zamanki gibi ramazan pidesi, un, bakliyat, kahvaltılık ürünleri, makarna, ayçiçek yağı, hazır çorba gibi kategorilerin satışlarında ciddi artışlar var. Yine içecek grubu, ramazan şerbetleri, limonata, maden suları hareketli kategorilerin başlarında geldi. Gıda dışı kategorilerde yani kozmetik, deterjan gibi ürünlerde Ramazan’ın başında düşüşler yaşanır, bu yıl da yaşanıyor ama bu ürünlerde de bayrama yakın toparlanma oluyor ve satışlar normale dönüyor." şeklinde konuştu.

Ramazan ayının birçok sektörle birlikte perakende de en bereketli ay olduğunu kaydeden Altun, şöyle devam etti:

"Bir ay öncesinden tüm hazırlıklarımızı stoklarımızı bu aya göre yaparız. Raflarımız tam anlamıyla ay gelmeden hazırdır. Ancak önceki yıllarda yaşanan Ramazan bereketi, salgının etkisiyle bu yıl tabi tam anlamıyla kendini gösteremedi. Sektörümüz yaptığı hazırlıklara rağmen beklediği talebi bu ramazan ayında şu ana kadar göremedi. Umarım hükümetimizin alacağı tedbirlerle geri kalan günlerde bu açığı kapatarak gerçek anlamda ramazan bereketini yaşama fırsatını yakalarız. Bu ramazanda sektörümüz saat kısıtlamaları dolayısıyla bir ivme kaybetti ancak küçülmeler yaşansa da birçok sektöre göre gıda ağırlıklı perakende sektörü işleyişine devam etmekte ve nispeten iyi durumda."

Beklentilerinin bir an önce salgının bitmesi yönünde olduğunu dile getiren Altun, "Toplumun tamamının hızlı bir şekilde aşılanmasıyla koronavirüsün etkisinin azalacağına inanıyoruz. Hotel, restoran ve içinde bulunduğumuz sektörlerde pek çok mağdur arkadaşlarımız oldu. Bir an önce tüm esnaf, tüccar ve sanayici kardeşlerimizin toparlanmasını ve bereketli günlerin geri gelmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'TRAFİK ZAMAN BIRAKMIYOR'

Kısıtlamaların her sektörü olduğu kadar perakendeyi de etkilediğini belirten Altun, "Havaların ısınmasıyla birlikte kısıtlamalarda iyileşmeler olacağını ve nispeten daha normal bir hayata geçeceğimizi düşünüyorum. Ancak vakaların artmış olmasının bu kısıtları zorunla hale getirdiği de aşikar." diye konuştu.

Hafta içi akşam saatlerinde marketlerin yoğunluk yaşadığından bahseden Altun, "Trafikten kaynaklı olarak hafta içi iş çıkışında vatandaşlarımızın alışveriş yapması için yeterli zaman kalmıyor diye müşterilerimizden şikayetler alıyoruz. Umarım kısıtlamalar sonuç vermeye başladığında ve uygun ortam oluştuğunda en azından kapanış saatinin 19.00’a çekilmesi gündeme gelir. Çünkü bu konuda ciddi bir talep var." dedi.

Altun, hafta içi alışveriş yapamayan birçok müşterinin alışverişini hafta sonuna bıraktığını hatırlatarak, "Ancak vatandaşlar hafta sonunda mağazalara geldiğinde yine saat kısıtına bağlı olarak bu kez çok kalabalık bir tablo ile karşı karşıya kalıyorlar. Herkes hafta sonu alışverişe çıkmış gibi bir durum oluyor. Bazıları alışveriş yapamadan dönmek zorunda kalıyor. Bu ortamda sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Yine uygun ortam oluştuğunda hafta sonu da en azından saat 19.00’a kadar açık kalınması ile ilgili gerek sektörümüzün gerekse müşterilerimizin talepleri bulunuyor." yorumunu yaptı.

Tüketicilerin alışveriş için kısıtlama saatlerine göre kendilerini ayarlayamadığına değinen Altun, "Bundan mütevellit cirolarda ciddi düşüşler yaşandı. Saat kısıtlamaları ister istemez sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Satışların bir kısmı çevrim içi kanalda kendini tolere ediyor fakat bu satışlar yeterli değil." açıklamasını yaptı.

'HARFİYEN UYACAĞIZ'

Tam kapanma kararı beklentisine ilişkin de konuşan Altun, "Biz tam anlamıyla bir kapanma olacağını düşünmüyoruz. Umarım vakaların önüne geçilir ve buna da gerek kalmaz. Ancak kapanma kararı alınması halinde, ekonomik olarak tüm sektörlerde olacağı gibi bizde de olumsuz bir etki yaratacaktır. Çünkü tam kapanma kararında, iş yapılamayacak demektir." ifadelerini kullandı.

Sektörün salgının gidişatına göre alınan kararlara harfiyen uyacağını söyleyen Altun, şöyle konuştu:

"Görünen o ki salgın sürecini ciro kayıpları ile geçirmek zorunda kalacağız. Sektörümüz saat kısıtlamasını istemiyordu ama şartlar bunu zorladı. Şu an tam kapanma da istemiyoruz ama şartlar bizi buna zorlarsa yapılacaktır. Herkesin bu duruma hazırlıklı olduğunu söylemek tabi mümkün değil. Ancak böyle bir karar alınırsa her karara olduğu gibi bu karara da harfiyen uyacağız. Çünkü bu dönemde para kazanmaktan çok daha fazla sorumluluklarımız olduğunu düşünüyoruz. Dileğimiz hastanelerde yaşanan yoğunluğun bir an önce azalması, hastalarımızın şifasını bulması, bu illetten ülkece ve dünyaca kurtulmamız."

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