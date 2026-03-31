Kıskanmak dizisi bu akşam yok mu? Kıskanmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
NOW TV'nin yeni dizisi Kıskanmak, her hafta Salı günleri televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. 31 Mart yayın akışına göre bu akşam yayınlanan dizilerin, milli maç nedeniyle ekranlara gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisi bu akşam var mı, yok mu, ne zaman yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...
NOW TV’nin yeni yapımı Kıskanmak, her hafta Salı akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 31 Mart tarihli yayın akışıyla birlikte, Türkiye–Kosova maçı nedeniyle dizinin bu akşam yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda “Kıskanmak dizisi bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte merak edilen tüm detaylar…
KISKANMAK DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?
NOW TV dizisi Kıskanmak, Salı akşamları ekranlarda seyirciyle buluşan yapımlar arasında yer alıyor. 31 Mart yayın akışına göre Kıskanmak yeni bölümü, bu akşam oynanacak Kosova-Türkiye maçı sebebiyle yayınlanmayacak.
31 Mart salı akşamı Kıskanmak dizisi tekrar bölümü ile ekranlara gelecek.
KISKANMAK DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
NOW TV dizisi Kıskanmak yeni bölümü 7 Nisan Salı akşamı ekranlara gelecek.
NOW TV 31 MART 2026 YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Kıskanmak
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 - Kıskanmak
00:00 - Yeraltı
02:45 - Şevkat Yerimdar
04:15 - Yasak Elma
06:15 - Karagül