Furkan Ağca konuyla alakalı şu açıklamaları yaptı: "Kamuoyuna duyuru... Kısmetse Olur yarışmasına katıldığım için beni çekemeyen hasetlenen birileri ya da bazı gruplar tarafından hakkımda yalan yanlış ve hiçbir hukuki dayanağı olmayan haberler yaptırıp beni kötüleme ve karalama kampanyası yapmaktadırlar. Bunlara mahal vermeyeceğimi ve konunun avukatlarım aracılığıyla mahkemeye intikal edeceğini buradan bu çirkinliği yapanlara duyuruyorum. Hakkımda herhangi bir suçlama olsaydı zaten ben dışarıda rahat rahat dolaşıp programa katılamazdım. Bunu beni destekleyenlerin idrak etmesini ve yalan yanlış haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum."