Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz günlerde darp edildiğini açıklamış ve Serbest Hoca ile ilişkisini sonlandırdığını şu şekilde duyurmuştu: “RB ismindeki şahıs ile yollarımı ayırdığımı sizlere bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan 2 saat sonra evimi basıp beni darp etti ve benim telefonumu alıp gitti. Polis yardımıyla telefonumu aldım. Herkesi takipten çıkmış, bazı kişileri de engellemiş hem Instagramımdan hem Tiktokumdan. Sizlere anlatmak istediğim çok şey var ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır. Bilginize.”