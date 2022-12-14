Kısmetse Olur Aşkın Gücü isimli evlilik programı, 12 Aralık günü YouTube platformunda yayınlanmaya başladı. Programda olan bazı yarışmacılar şimdiden dikkatleri çekti. Bu isimlerden biri ise TikTok fenomeni Aybüke Çangal oldu.