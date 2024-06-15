Kıvanç Tatlıtuğ'dan Babalar Günü'ne özel paylaşım

Kıvanç Tatlıtuğ, yarınki Babalar Günü'ne özel oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı.



Ünlü oyuncu paylaşımına; "Papalina" yazısını ve nazar boncuğu emojisini ekledi.

PAPALİNA



Papalina balığı benzerliği nedeniyle çoğunlukla Sardalya ile karıştırılır. Aslında Sardalya'nın yavrusudur bu küçük balık. Kılçığı yok denecek kadar esnek olduğu ve çok küçük oldukları için ayıklamadan yenilir.