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Kıvanç Tatlıtuğ: Bütün canlılar eşit

Kıvanç Tatlıtuğ, Global Compact Türkiye’nin sosyal medya yayınına konuk oldu. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan oyuncu, WPP Türkiye Ülke Başkanı Demet İkiler’in sorularını yanıtladı. Tatlıtuğ, doğa ve pandemi hakkında açıklamalarda bulundu

Kıvanç Tatlıtuğ

Doğa ve çevre konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Kıvanç Tatlıtuğ, "Yeşile ve maviye olan tutkum, küçüklüğümden beri var. Ekosistemin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Ekosistem içerisinde bulunan tüm canlı türlerinin eşit yaşam hakkına sahip olduğunu savunuyorum. Tüm alışkanlıklarımızı, üretim biçimlerimizi, hatta tüketim biçimlerimizi komple gözden geçirmeliyiz. Yenilemeliyiz. Yok ederek yaşanmıyor. Üreterek yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

Ünlü oyuncu, dünyanın dört bir yanında yapılan ırkçılık karşıtı eylemler hakkında da konuştu.

Tatlıtuğ, “Bugün dünyada ayrımcılığa karşı haklı bir isyanı görüyoruz. Hala anlaşılamadığı için çevremi şaşkınlıkla izliyorum. Çok net. Dünya üzerinde yaşayan her bir birey için, her bir dünya vatandaşı için eşitlik, özgürlük, barış, refah, adalet sağlanmadığı sürece hiçbirimiz mutlu ve güvende hissedemeyiz. Bunu pandemi de çok net ve çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Çok zengin ülkelere bakıyoruz, tıbbi ekipmanlarını kendi vatandaşlarını kurtarmak için gönderiyorlar ama bu şekilde pandemiden kurtulamayacaklar. Her bir vatandaş tedavi görmediği sürece, dünyanın en ücra köşesine aşılar gönderilmediği sürece hiçbirimiz sağlıklı, güvende ve mutlu olmayacağız” ifadelerini kullandı.

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