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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti Monaco Grand Prix'inde

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti Monaco Grand Prix'inde

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ikilisi, dünyanın en önemli ve prestijli otomobil yarışlarından biri olarak kabul edilen Monaco Grand Prix'ini yerinden takip etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        F1 yarışını yerinden takip ettiler

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, Monte Carlo sokaklarının piste dönüştürülmesiyle düzenlenen Formula 1 organizasyonunu yerinden takip etmek üzere Monaco'ya gitti. 10 yıllık evli ikili, 1929'dan beri düzenlenen, dünyanın en önemli ve prestijli otomobil yarışlarından biri olarak kabul edilen Monaco Grand Prix'ini seyretti.

        Bir çocuklu mutlu çift, Formula 1 yarışını heyacanla seyrettiklerini gösteren videoyu sosyal medyadan paylaştı.

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 2016 yılında Paris'te evlendi. Aşkları, 'Aşk-ı Memnu' dizisinin setinde çalışırken başladı. Tatlıtuğ, dizinin başrol oyuncusu, Dizer ise stil danışmanıydı. 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan çift, eğlence dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösteriliyor.

        Tatlıtuğ çiftinin yerinden takip ettiği Monaco Grand Prix'inin ünlü seyircileri arasında Kim Kardashian ile Khloe Kardashian kardeşler de vardı.

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        #kıvanç tatlıtuğ
        #başak dizer
        #formula 1
        #Monaco
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