Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı sergisi kapsamında hazırlanan “Kıyıda Buluşmalar: Yetişkinler için Atölyeler” başlıklı yeni programıyla yetişkinleri yaratıcı üretim süreçlerine davet ediyor. 17 Nisan–22 Mayıs arasında gerçekleşecek program, Halil Paşa’nın Boğaziçi kıyılarına uzanan peyzajlarını, portrelerini, ışık, renk ve mekân anlayışını odağına alarak katılımcıları sergiyi farklı disiplinler üzerinden keşfetmeye çağırıyor.

Serginin görsel dünyasından beslenen program, katılımcıları Halil Paşa’nın sanatını yalnızca izleyerek değil; çizim, hareket, maket, nakış, dijital üretim ve doğal malzemeler aracılığıyla yeniden yorumlamaya davet ediyor. Böylece her atölye, sergideki imgelerden yola çıkan özgün bir keşif ve üretim alanına dönüşüyor.

Programın ilk atölyesi, 17 Nisan Cuma, 19.00’da, Emre Tanrıverdi yürütücülüğünde düzenlenecek “Rüya Çizimi ve Artırılmış Gerçeklik Atölyesi”. Katılımcılar, sergi turunun ardından hayal ettikleri imgeleri ortak bir yüzeye çizimlerle aktarıyor; bu çizimler WebAR teknolojisiyle hareketlenerek dijital kompozisyonlara dönüşüyor.

19 Nisan Pazar, 14.00’te, Sevin Seda Güney yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “İçimizde Çiçeklenenler: Beden-Hareket Odaklı Deneyim” atölyesi, Halil Paşa’nın resimlerindeki atmosferden ilham alıyor. Katılımcılar beden ve hareket odaklı çalışmaların ardından deneyimlerini canlı çiçekler, kolaj ve farklı sanat malzemeleriyle ürettikleri yapıtlara taşıyor.

24 Nisan Cuma, 19.00’da, OyunMu yürütücülüğünde düzenlenecek “Boğaz Bahçeleri: Peyzaj Maketi” atölyesi, Halil Paşa’nın Boğaziçi kıyılarını betimleyen peyzajlarından yola çıkıyor. Katılımcılar karton ve renkli kâğıtlarla ağaçları, yolları ve bitki katmanlarını tasarlayarak hayali bir Boğaz bahçesini üç boyutlu bir makete dönüştürüyor.

8 Mayıs Cuma, 19.00’da, Umut Nur Sungur yürütücülüğünde gerçekleşecek “Yaratıcı Farkındalık ile Resmi Okumak, Manzarayı Dinlemek” atölyesi, Halil Paşa’nın eserleri üzerinden bakmak ve görmek arasındaki farkı deneyimlemeye odaklanıyor. Katılımcılar, görsel okuryazarlık aracılığıyla eserlerle bağ kurmanın ve farklı açılardan düşünmenin yollarını keşfediyor.

15 Mayıs Cuma, 19.00’da, Ceren Uyan yürütücülüğünde düzenlenecek “İğne ve İplikle Manzarayı İşlemek” atölyesinde katılımcılar, Halil Paşa’nın manzara ve portrelerinden seçilen kompozisyonları temel nakış teknikleriyle yeniden yorumlayarak özgün çalışmalar üretiyor.

Programın son atölyesi olan “Su ve Kent Kesişiminde Kompozisyonlar”, 22 Mayıs Cuma, 19.00’da, Duygu Aşık yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Atölyede katılımcılar, Halil Paşa’nın İstanbul’un su kıyılarını betimleyen resimlerinden hareketle su, kent ve kişisel hafıza arasındaki ilişkiyi düşünüyor; kum, taş, deniz suyu ve farklı doğal malzemelerle kişisel üretimler ortaya koyuyor.

“Kıyıda Buluşmalar: Yetişkinler için Atölyeler” programı, yetişkinleri sergi mekânında yalnızca bakmaya değil; gördüklerini farklı ifade biçimleriyle yeniden kurmaya davet ediyor. Halil Paşa’nın resimlerinden yola çıkan bu çok katmanlı program, sanatla kurulan ilişkiyi canlı ve deneyimsel bir öğrenme sürecine dönüştürüyor.