Bol lezzetli bir köfte tarifimiz var. Pratik olarak hazırlayabileceğiniz kıymalı patatesli köfte tarifi oldukça doyurucu ve besleyici bir tariftir. Dilerseniz maydanoz da ilave edebilirsiniz ama bize göre bu tarife pek yakışmıyor. Hadi artık tarifimize geçelim.

Kıymalı Patatesli Köfte Malzemeler:

150 gram dana kıyma

4 adet orta boy patates

2 adet orta boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

2 adet yumurta

1 su bardağı kadar ekmek içi

1 yemek kaşığı domates salçası

Kızartmak İçin;

Sıvı yağ

Kıymalı Patatesli Köfte Yapılışı: