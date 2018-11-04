Van'ın İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'nde, 30 Ekim tarihinde yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi. Polise T.K., T.Ö. ve M.İ.'nin, Bitlis Tatvan'dan Van'a kız arkadaşı A.E.'yi görmeye gelen E.A.'yı bir depoda 3 gündür zorla tuttuğu ihbarı yapıldı. Harekete geçen polis olay yerinde 3 şüpheli ile E.A.'nın kız arkadaşı A.E.'yi gasp ettikleri araç, hesaplarına aktardıkları 19 bin TL paraya ait dekont ve cep telefonu ile birlikte gözaltına alırken, E.A.'yı da kurtardı.

ÜÇ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre poliste ifadeleri alınarak soruşturması tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevkedilirken, mağdur E.A.'nın kız arkadaşı A.E ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.K., T.Ö., M.İ adlı şüpheliler 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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