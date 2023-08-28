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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız isteme cinayeti: Aracın önünü kesip, iki kişiyi de bıçakladı - Son dakika haberler

        Zonguldak'ta kız isteme cinayeti! Aracın önünü kesip, ikisini de bıçakladı

        Zonguldak'ta Mustafa E., yakının kızını isteyen ancak olumsuz cevap alan Rıza Akman Çağlayan arasında oluşan husumet cinayetle bitti. Bıçaklanan Çağlayan hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı da ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:26 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:32
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        Kız isteme cinayeti!
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        Zonguldak'ta Mustafa E. (52), kız isteme meselesi nedeniyle husumetli olduğu Rıza Akman'ı (30) öldürdü, arkadaşı Abdullah Y.'yi (34) de ağır yaraladı.

        Olay, Alaplı ilçesi Yeniköy'de meydana geldi. Rıza Akman Çağlayan, bir süre önce ailesiyle birlikte Mustafa E.'nin bir yakınının kızını kendisine istedi. Ancak olumsuz cevap alan Çağlayan ile Mustafa E. arasında bu nedenle husumet olmuştu.

        OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESTİ

        Mustafa E., dün gece saatlerinde Rıza Akman Çağlayan'ın otomobilinin önünü kesti. İkili, burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Mustafa E., Çağlayan ile yanındaki arkadaşı Abdullah Y.'yi bıçakla yaraladı.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        Rıza Akman Çağlayan
        Rıza Akman Çağlayan

        İhbarla gelen ekipler, yaralıları Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çağlayan, burada kurtarılmadı; Abdullah Y.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Jandarma da kaçan Mustafa E. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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