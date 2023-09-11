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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!

        Sultangazi'de tartıştıkları kız öğrenciyi taş atarak yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'da lise öğrencisi M.N.K., tartıştığı 2 kişinin taşlı saldırısına uğramıştı. İnsanın kanını donduran olayda bugün önemli bir gelişme yaşandı. Dün gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:56
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        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
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        Sultangazi'de, tartıştıkları kız öğrenciye taş atarak yaralanmasına neden olan 2 şüpheli, tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül'de, tartıştıkları lise öğrencisi M.N.K'ye taş atarak dişinin kırılmasına neden olan O.A.A. ve Y.A, yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraflar: İHA

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