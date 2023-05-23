Kızı için at üstünde 5 gün yolculuk yaptı

"HER ŞEY KIZIM İÇİN"

Kızına verdiği sözü tuttuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kerse, "Kızıma okulu bitirince atla geleceğimin sözünü vermiştim. İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar 2-3 defa yağmurda ıslandım. Ancak çok sıcak insanlarla karşılaştım. Bana evlerini açtılar, atımı ahırlarına koydum. Kalmak için yanıma çadır aldım ama sağanak buna izin vermedi, çok ıslandım.