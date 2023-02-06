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Haberler Gündem Kızılay Başkanı Kınık'tan son dakika açıklaması: Deprem bölgesinden ciddi yıkım ve hasar bilgileri geliyor! - Deprem Haberleri
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Kızılay Başkanı açıkladı: Deprem bölgesinden ciddi yıkım ve hasar bilgileri geliyor

Türkiye'nin doğusunu etkileyen şiddetli depremler peş peşe meydana geldi. Yıkım ve hasarın oluştuğu şehirlere ilişkin olarak Kızılay Başkanı, Gaziantep ve Kahramanmaraş Valisi açıklamalarda bulundu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Çok yaygın bir hasar var. AFAD şu anda hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Bölgeye bütün kapasitemizle seferber oluyoruz." dedi.

Kızılay Başkanı Kınık'tan son dakika açıklaması: Deprem bölgesinden ciddi yıkım ve hasar bilgileri geliyor! - Deprem Haberleri
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta 7,4, Gaziantep'te ise 6,4 şiddetinde deprem medyana geldi. Depremler sonucu bazı binalarda yıkım oluşurken bazılarında da hasar meydana geldi.

KIZILAY BAŞKANI: LÜTFEN HASARLI BİNALARI TERK EDELİM

Kızılay Başkanı Kerem Kınık depreme ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Kınık "Bölgeden ciddi yıkım ve hasar bilgileri geliyor, bu şiddetli depremin artçıları da şiddetli ve hasarlı binaları yıkıcı etkide olabilir. Lütfen hasarlı binaları terk edelim ve Afad uyarılarını takip edelim. Geçmiş olsun" dedi.

Kınık, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kan stoklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kınık, açıklamasında, "Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: KURUM VE KURULUŞLAR SAHADA ÇALIŞMA YÜRÜTMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile ilk andan itibaren sahada çalışmalarını yürütmektedir. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.

BAKAN NEBATİ: DEVLETİMİZ VAR GÜCÜYLE BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası devletimiz var gücüyle bölgede çalışmalarını sürdürecek, gereken çalışmaları yapacaktır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun, ülkemize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

GAZİANTEP VALİSİ GÜL: TELEFONLARI MEŞGUL ETMEYELİM

Gaziantep Valisi Davut Gül "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

"İNTERNETİ KULLANIN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "Depremin yaşandığı/hissedildiği her yerde iletişimin kesintisiz sürmesi için ekiplerimiz çalışıyor. Mobil baz istasyonları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirildi. İletişimin aksamaması için aramaları mümkün olduğunca internet üzerinden yapalım ve kısa tutalım. Geçmiş olsun" dedi.

ŞANLIURFA VALİSİ: 16 BİNA YIKILDI

Şanlıurfa Valisi Zeynel Abidin Beyazgül "Bugün sabah 04.21 saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem şehrimizde de hissedilmiş olup ekiplerimizin saha çalışması devam etmektedir. Her türlü durumda AFAD ile iletişimde kalalım. Allah memleketimizi her türlü bela ve afetten muhafaza etsin inşallah" dedi.

Abidin akabinde yaptığı açıklamada "16 bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar var. İlçe merkezinde maalesef yüksek katlı binalar var" sözlerini söyledi.

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