Kızılay kurbanlık bağış fiyat listesi: Kızılay yurt dışı, yurt içi kurban bağışı ne kadar?
Kurban Bayramı ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Türk Kızılay tarafından açıklanan kurban bağış fiyatlarını yakından takip etmekte. Peki Kızılay yurt dışı, yurt içi kurban bağışı ne kadar? Tüm ayrıntılar haberimizde.
Türk Kızılay, Kurban Bayramı kapsamında bu yıl da vekalet yoluyla kurban kesim kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, uygulamanın detaylarını paylaşarak vatandaşların bağışlarıyla yürütülen sürecin işleyişine dair bilgi verdi:
“Bu sene kurban bedelimiz yurt içi Filistin-Gazze ortak 17 bin 250 lira. Yurt dışında ise 6 bin 350 lira olarak belirlenmiş oldu. Bağışçılarımız, bunu yine geçen sene olduğu gibi iki ila dört taksite de bölebiliyor durumda olacak. Burada Filistin-Gazze'de Filistin'e gönderme, konserveleme gibi ek masrafları da kendimiz Kızılay'ın bütçesinden yapacak şekilde Filistin'e en doğru kaynağı ulaştırabilmenin çabası içindeyiz” dedi.
KIZILAY KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI LİSTESİ 2026
Türk Kızılay tarafından açıklanan 2026 kurban bağış bedelleri şu şekildedir:
Yurt dışı kurban bağışı: 6.350 TL
Yurt içi kurban bağışı: 17.250 TL
Filistin/Gazze kurban bağışı: 17.250 TL
Yurt dışı adak/akika/şükür hisse bedeli: 6.350 TL
Yurt içi adak/akika/şükür hisse bedeli: 17.250 TL