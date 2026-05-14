Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kızılay kurbanlık bağış fiyat listesi: Kızılay yurt dışı, yurt içi kurban bağışı ne kadar?

        Kızılay kurbanlık bağış fiyat listesi: Kızılay yurt dışı, yurt içi kurban bağışı ne kadar?

        Kurban Bayramı ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Türk Kızılay tarafından açıklanan kurban bağış fiyatlarını yakından takip etmekte. Peki Kızılay yurt dışı, yurt içi kurban bağışı ne kadar? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 12:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban ibadetini vekâlet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Türk Kızılay tarafından duyurulan yurt içi ve yurt dışı kurban bağışı ücretlerini merakla araştırıyor. Peki Kızılay’ın yurt içi ve yurt dışı kurban bağış bedelleri ne kadar? Detaylar haberimizde.

        2

        KIZILAY KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI

        Türk Kızılay, Kurban Bayramı kapsamında bu yıl da vekalet yoluyla kurban kesim kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, uygulamanın detaylarını paylaşarak vatandaşların bağışlarıyla yürütülen sürecin işleyişine dair bilgi verdi:

        “Bu sene kurban bedelimiz yurt içi Filistin-Gazze ortak 17 bin 250 lira. Yurt dışında ise 6 bin 350 lira olarak belirlenmiş oldu. Bağışçılarımız, bunu yine geçen sene olduğu gibi iki ila dört taksite de bölebiliyor durumda olacak. Burada Filistin-Gazze'de Filistin'e gönderme, konserveleme gibi ek masrafları da kendimiz Kızılay'ın bütçesinden yapacak şekilde Filistin'e en doğru kaynağı ulaştırabilmenin çabası içindeyiz” dedi.

        3

        KIZILAY KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI LİSTESİ 2026

        Türk Kızılay tarafından açıklanan 2026 kurban bağış bedelleri şu şekildedir:

        Yurt dışı kurban bağışı: 6.350 TL

        Yurt içi kurban bağışı: 17.250 TL

        Filistin/Gazze kurban bağışı: 17.250 TL

        Yurt dışı adak/akika/şükür hisse bedeli: 6.350 TL

        Yurt içi adak/akika/şükür hisse bedeli: 17.250 TL

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme! 26 yıl sonra canlandırma ve keşif...

        İstanbul Şişli'de, okul dönüşü evinde katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın 26 yıl önce işlenen cinayetinde kritik bir gelişme daha yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in aileyle yaptığı görüşmenin ardından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada, olay günüyle ilgili keşif ve canlandırmalar yapıld...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde