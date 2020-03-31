AA

Türk Kızılayı, İstanbul Silivri’de yaklaşık 400 engelli kedi ve köpeğin bakımını devam ettiren Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği’ne bir kamyonluk yardımda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Kızılay olarak yıllardır, Silivri'deki engelli hayvanlara mama, bez, kırpıntı sünger, kırpıntı yatak ve kırpıntı kumaş yardımında bulunduklarını hatırlatarak, "Koronavirüs nedeniyle ulaşımı zor olan, insanların kendi dertleriyle mücadele ettiği bir dönemde Kızılay olarak yine sahalardayız. İnsanımıza yaptığımız destekler gibi buradaki özel hayvanlarımızın da yanında olmak için geldik. Şu anda bir kamyon kırpıntıyı getirdik. Daha sonra mama takviyelerini yapmaya çalışacağız" dedi.

Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Zühal Kadıoğlu ise yardımlarından dolayı Kızılay’a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Derneğimizi kurduğumuz andan itibaren Kızılay ile iş birliği protokolü imzaladık ve her an bizim yanımızda oldu. Bize özellikle hayvanların altına koymamız için battaniye ve kırpıntılar ile mama konusunda destek oldular. 5 gün önce İnstagramda bir ilan paylaştık, burada hem temizlik malzemesi, hem de battaniye ve kırpıntılara ihtiyacımız var diye. Ercan Bey sağ olsun hemen Kızılay ile beraber talebimize cevap verdi ve ‘biz geliyoruz’ dedi.

Bize bir kamyon keçe ve battaniyeyle geldiler. Bu bizim için 3 aylık ciddi bir sorunun çözümü demek. Koronavirüs sırasında insanların gelmesi zor olacağı ve bağışlar düşeceği için bu açıdan bize büyük bir destek oldular. Bizim de giderlerimizi azaltacak bir şey bu. Kızılay sadece insanların değil, bütün canlıların yanında. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz."

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