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Kızılay’ın çalışmaları online alışverişe taşındı

Türk Kızılay, COVID-19’la mücadele döneminde dayanışma ruhunun büyümesi hedefiyle yeni bir çalışma başlattı. Kızılay tarafından hayata geçirilen ve son dönemde hızlı artış gösteren online alışverişlere yönelik tüketicilere güvenli bir seçenek sağlayacak projede Kızılay, PeP alt yapısını tercih etti. Proje kapsamında Kızılay logolu sanal kart ile yapılan alışverişlerden elde edilen gelirin yüzde 50’si Kızılay’a bağışlanıyor

Türk Kızılay
HABERTURK.COM

Türk Kızılay, COVID-19’la mücadele döneminde dayanışma ruhunun büyümesine katkıda bulunma hedefiyle yürüttüğü çalışmalara yenisini ekledi.

Yerli dijital cüzdanı PeP’in alt yapısı ile hayata geçirilen proje kapsamında, Kızılay logolu sanal kart ile yapılan harcamalardan elde edilecek gelirin yüzde 50’si Kızılay’a bağışlanıyor.

Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Artun Kumrulu, "Türk Kızılay’ın zamanı yakalayan vizyoner bakış açısıyla hayata geçirdiği proje ile özellikle içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde en çok ihtiyacımız olan dayanışma ruhunun büyümesine katkı sağlıyoruz. Teknik destek verdiğimiz proje kapsamında Kızılay logolu Sanal Kart’la yapılan alışverişlerden elde edilen gelirin yarısı Kızılay’a bağışlanıyor” dedi.

Kızılay’ın insani yardım konusunda 152 yıldır tüm yenilikleri takip ettiğini ve öncü olduğunu belirten Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ise, “Kızılay markası tüm dünyada şefkati, güveni temsil ediyor. Kızılay logolu sanal kartların oluşturacağı güvenle daha fazla insana yardım etme imkânı bulacağımız için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

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