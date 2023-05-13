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Kızılcık Şerbeti fragmanında heyecan dolu anlar! "İhaneti asla kabul edemem, boşanacağım!"

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti 25. yeni bölümü ile 12 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç ve Müjde Uzman gibi oyuncuların rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanına heyecan dolu anlar seyirciyi bekliyor. Fatih’in bir anlık zaafına yenilerek yaptığı hata büyük olayları beraberinde getiriyor. Nursema'nın Umutla sözlendiği Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında Doğa'nın "İhaneti asla kabul edemem, boşanacağım!" sözleri dikkat çekiyor. İşte Kızılcık Şerbeti 26. yeni bölüm fragmanı...

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  • Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Nursema ile Umut sözleniyor! İhanete uğrayan Doğa boşanmaya karar veriyor!

    Kızılcık Şerbeti dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
  • Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Nursema ile Umut sözleniyor! İhanete uğrayan Doğa boşanmaya karar veriyor!

    Her Cuma günü Show TV erkanlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında heyecan dolu anlar yaşanıyor.
  • Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Nursema ile Umut sözleniyor! İhanete uğrayan Doğa boşanmaya karar veriyor!

    Fatih'in ona ihanet ettiğini öğrenen Doğa "Bana dokunmasına bile dayanamıyorum. İhaneti asla kabul edemem, boşanacağım." der.
  • Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Nursema ile Umut sözleniyor! İhanete uğrayan Doğa boşanmaya karar veriyor!

    Nilay'ın bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu belli olur.
  • Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Nursema ile Umut sözleniyor! İhanete uğrayan Doğa boşanmaya karar veriyor!

    Nursema, Umut ile evlenmek istediğini annesi ve babasına söyler.
  • Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Nursema ile Umut sözleniyor! İhanete uğrayan Doğa boşanmaya karar veriyor!

    Abdullah beyin "Pişman olmayacağına inanıyorsan bu akşam gelir istersin." sözlerine Umut ise "O zaman akşam görüşmek üzere." yanıtını verir.
  • Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Nursema ile Umut sözleniyor! İhanete uğrayan Doğa boşanmaya karar veriyor!

    Fatih'in karşısına dikilen adam "Keşke karını nişanlımla yatarken de düşünseydin." der.
  • Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Nursema ile Umut sözleniyor! İhanete uğrayan Doğa boşanmaya karar veriyor!

    Nursema'yı Umut'a Solmaz hanım isterken Umut'un annesinin olmadığı dikkat çekti.
  • Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Nursema ile Umut sözleniyor! İhanete uğrayan Doğa boşanmaya karar veriyor!

    Nursema ile Umut'un söz yüzükleri kesildi.
  • Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Nursema ile Umut sözleniyor! İhanete uğrayan Doğa boşanmaya karar veriyor!

    Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı 19 Mayıs Cuma akşamı Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak.
  • Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Nursema ile Umut sözleniyor! İhanete uğrayan Doğa boşanmaya karar veriyor!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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