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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 88. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA || Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD ve kesintisiz yayında

        Kızılcık Şerbeti 88. bölüm izle! İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 14 Şubat Cuma akşamı 88. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu Gold Film imzalı dizinin son bölümünde Nursema'nın kız isteme töreni Firaz'ın içeriye girmesiyle kısa bir sekteye uğrarsa da tören sonunda olaysız kapanır. Nursema ve İlhami artık sözlenmişlerdir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kızılcık Şerbeti 88. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 08:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 08:41
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        Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz akşam 88. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 88. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin son bölümünde ailesindeki sorunlardan bıkan Abdullah soluğu Işıl’ın yanında alır. Bu her ikisi için de büyük bir adımın başlangıcı olur. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 88. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Nursema’nın kız isteme töreni Firaz’ın içeriye girmesiyle kısa bir sekteye uğrarsa da tören sonunda olaysız kapanır.

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        Nursema ve İlhami artık sözlenmişlerdir.

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        Ancak İlhami’nin bu işe gönülsüz olarak girdiği Nursema’nın aklından çıkmıyor ve onu çok rahatsız ediyordur.

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        Doğa ve Fatih hala Ünallar’ın evindedir, Doğa bu durumdan hiç hoşnut değildir.

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        Ancak Fatih’in Sevgililer Günü hediyesi olarak ona bir ev hediye etmesi moralini çok yükseltir.

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        Abdullah’ın teklifiyle çalıştığı otelde kalmaya başlayan Işıl’ın keyfi yerindedir.

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        Sevtap’ın nakil ameliyatı başarılı geçer.

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        Başta Nilay olmak üzere herkes çok mutlu olur.

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        Kıvılcım’ın hamilelik haberini ailesine söylemek isteyen Ömer’e, Kıvılcım engel olmaz. Herkes çok şaşırmış ancak bazıları çok sevinmiştir.

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        Fatih ve Doğa baş başa evlenip durumu ailelerine söylerler.

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        Ailesindeki sorunlardan bıkan Abdullah soluğu Işıl’ın yanında alır.

        Bu her ikisi için de büyük bir adımın başlangıcı olacaktır.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

        14 Şubat Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 88. Bölümünü Show TV üzerinden tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

        KIZILCIK ŞERBETİ 88. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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