'Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah sürprizi
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne Farah Zeynep Abdullah konuk olacak
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne Farah Zeynep Abdullah konuk oluyor.
Her cuma milyonları ekran başına toplayan dizide Farah Zeynep Abdullah, Dilruba karakterine hayat verecek.
Nursema’nın yurt dışında yaşayan, liseden arkadaşı olan Dilruba, bölümde Ünallar’ın evini ziyaret edecek.
Nursema, Pembe ve Doğa’nın misafiri olan Dilruba, dominant karakteriyle dikkatleri çekecek.
Hisleri oldukça kuvvetli olan Dilruba’nın, aileye vereceği haber dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde ekrana gelecek.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.