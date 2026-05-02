SHOW TV&rsquo;nin, yapımını Gold Film&rsquo;in, yapımcılığını Faruk Turgut&rsquo;un &uuml;stlendiği, başrollerini Barış Kılı&ccedil;, Evrim Alasya, Ahmet M&uuml;mtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve &Ouml;zge Borak&rsquo;ın paylaştığı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti&rsquo;nin d&uuml;n akşam ekrana gelen b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde Fatih ve Başak ayrılık noktasına geldi. Kızılcık Şerbeti ; ABC1&rsquo;de 7.52 izlenme oranı, 20.88 izlenme payı, AB&rsquo;de 6.92 izlenme oranı, 22.02 izlenme payı, Total grubunda ise 6.78 izlenme oranı, 18.23 izlenme payına ulaştı. Sosyal medyada &ccedil;ok konuşulan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 2 saat TT listesinde yer alarak beğeni topladı. 135 İNCİ B&Ouml;L&Uuml;MDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde, &ccedil;ıkan yangında Nursema&rsquo;yı İlhami yerine Asil&rsquo;in kurtarması &Uuml;nalların g&uuml;ndemine oturdu. Hayatını bor&ccedil;lu olduğu Asil&rsquo;e g&ouml;zyaşları i&ccedil;inde teşekk&uuml;r eden Nursema, İlhami&rsquo;nin yangın gecesi i&ccedil;in verdiği ka&ccedil;amak cevapla hayal kırıklığı yaşadı. İlhami ve Nursema taburcu olduktan sonra y&uuml;zleşiyor; Yardım gecesinde ise sular durulmadı; Tuncay&rsquo;ın, Kıvılcım ve Asil&rsquo;in desteğiyle kimsesiz &ccedil;ocuklar yararına d&uuml;zenlediği m&uuml;zayede, adeta g&uuml;&ccedil; savaşına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;. Gecenin beklenmeyen misafiri olan G&ouml;khan&rsquo;ın davete katılması &Ccedil;imen ve Emir arasında gerginliğe neden oldu. &Ccedil;imen, G&ouml;khan&rsquo;ın eski eşi olduğunu Emir&rsquo;den saklamak zorunda kaldı fakat bu ger&ccedil;eği Salkım&rsquo;ın &ouml;ğrenmesi olayların fitilini ateşledi. Emir, ger&ccedil;eği &ouml;ğrendiğinde &Ccedil;imen&rsquo;i korumak isteyen Fatih&rsquo;le karşı karşıya geldi. Bu sırada İlhami, Nursema&rsquo;nın hat eserlerini satın alan gizli hayırseverin Asil olduğunu &ouml;ğrendi. İlhami&rsquo;nin Asil&rsquo;e hesap sorduğu gece, olaylı sona erdi. Gecenin ardından &Ouml;mer, Kıvılcım&rsquo;ın hayran kaldığı heykeli satın almayı başaramazken; Tuncay&rsquo;ın bu heykeli alıp, Kıvılcım&rsquo;a hediye etmesi &Ouml;mer&rsquo;e darbe oldu. &Ccedil;imen&rsquo;in eski kocası G&ouml;khan ortalığı karıştırdı; İlhami, Asil&rsquo;in s&ouml;zlerine dayanamadı; Cemo&rsquo;nun babasının kimliğini &ouml;ğrenmekte kararlı olan Fatih, Başak&rsquo;ı takibe aldı. Fatih, Başak&rsquo;ın peşine d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;nde ise eşini tanımadığı bir adamla bir arada buldu. Fatih&rsquo;in şoke olduğu b&ouml;l&uuml;m&uuml;n final sahnesinin ardından yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte geceye damga vuran final sahnesi; YENİ B&Ouml;L&Uuml;M TANITIMI YAYINLANDI &ldquo;KENDİMİ KURTARMAK İ&Ccedil;İN MECBURUM&rdquo; Yeni b&ouml;l&uuml;m tanıtımında, Başak ve Fatih ayrılık kararı alırken, Nursema ile İlhami arasındaki ipler Asil y&uuml;z&uuml;nden kopma noktasına geliyor. Nilay&rsquo;ın, Elif&rsquo;in sırrını ifşa etmesiyle Salkım&rsquo;ın tepkisi b&uuml;y&uuml;rken, Elif&rsquo;in &ldquo;Kendimi kurtarmak i&ccedil;in mecburum&rdquo; s&ouml;zleri gelecek b&ouml;l&uuml;mde yaşanacak fırtınanın habercisi oluyor. Kızılcık Şerbeti&rsquo;nin 136 ncı B&ouml;l&uuml;m Tanıtımı; Melis Civelek ve Zeynep G&uuml;r&rsquo;&uuml;n kaleme aldığı, y&ouml;netmenliğini &Ouml;zg&uuml;r Sevimli&rsquo;nin &uuml;stlendiği Kızılcık Şerbeti Cuma saat 20.00&rsquo;de yeni b&ouml;l&uuml;m&uuml;yle SHOW TV&rsquo;de!