SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak'ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümü akşam yayınlanacak.

‘Kızılcık Şerbeti’nin 132'nci bölümünde; Almanya’dan gelen genç bir çocuğun annesini arama durumu, Ünal evine bomba gibi düşmüştür. Kimse kimseye bu gerçeği yakıştıramıyordur. Şehirde kimsesi olmayan çocuğa acıyan Fethi onu kısa süreliğine evine alır.

REKLAM

Ünal evindekilerin ise baş konusu Nilay’ın evlenecek olmasıdır. Yağız, Nilay’ı köşeye sıkıştırmaya devam etmekte, onun bu işten vazgeçmesine engel olmaya çalışmaktadır.

Evlendiğinde oğlunun elinden alınacağını anlayan Nilay ise iyice çıkmaza girmiştir. Her zaman olduğu gibi başı sıkıştığında yine Kıvılcım’a gider. Kıvılcım olayı dinler dinlemez Ömer’den de yardım isteyerek işin peşine düşer. Nursema ve İlhami, Ulvi’yi de yanlarına alarak Nursema’nın birikmiş parası ile lokma işine girerler.

Kafasına bu sefer de Tuncay’ı takan Elif yavaş yavaş kendini değiştirme yoluna girer. Ondaki bu değişimler annesini çok rahatsız eder. Nilay’ı, Ünal evinden almaya gelen Kıvılcım’ı acı bir sürpriz beklemektedir.

'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle saat 20.00’de SHOW TV’de!