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'Kızılcık Şerbeti'nde nefesler tutuldu

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 'Alev’in evine saklanan 'Nursema’nın hem kendi ailesinden hem de gelin gittiği aileden nasıl bir intikam alacağı ortaya çıkacak

'Kızılcık Şerbeti'nde nefesler tutuldu
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizide başarılı oyuncu Ceren Karakoç’un hayat verdiği 'Nursema' karakterinin ailesinden alacağı intikam büyük merak konusu oldu.

Sarsıcı hikayesi, başarılı oyuncu kadrosuyla her cuma milyonları ekran başına toplayan dizide, aile baskısıyla evlendirilen 'Nursema', eşi tarafından şiddet görmüş ve kaldığı hastaneden 'Doğa' yardımıyla kaçmayı başarmıştı. Yeni bölümde 'Alev’in evine saklanan 'Nursema’nın hem kendi ailesinden hem de gelin gittiği aileden nasıl bir intikam alacağı ortaya çıkacak.

CEREN KARAKOÇ: 'NURSEMA' UYANIŞA GEÇTİ

Nursema’ya hayat veren Ceren Karakoç, canlandırdığı karakterin değişimini şu şekilde anlatıyor:

'Nursema' artık bir uyanışa geçti. Ailesi ve en sevdiklerinden darbe aldı. Yıllardır büyütülürken öğretilen tüm doğruları bir günde yıkıldı ve bu da aslında tüm önyargılarını kırmasına, tüm ötekileştirdiği insanları anlamasına, sevmesine sebep oldu. Yani her şer aslında 'Nursema' için bir hayır oldu. İnsan olabilmeyi ve kalabilmeyi öğreniyoruz ya hep bu hayatta 'Nursema' için de bu yol başladı bence...

“OYUNCU OLARAK NE MUTLU BANA”

Bu dönem çevresinden ve izleyiciden olumlu geri dönüşler aldığını belirten oyuncu duygularını şöyle anlatıyor:

Aslında bu kadar seyircinin sahipleneceğini ve 'Nursema’yı içselleştireceğini düşünmemiştim ama senaristimiz o kadar işledi ve o kadar gerçekti ki... Bana zevkle oynamak ve yaşamak kaldı. Sanıyorum bu da seyirciye fazlasıyla geçti. Yani oyuncu olarak ne mutlu bana...

Dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümünde ise; 'Alev' ve 'Abdullah’ın konuşması 'Sönmez’in eve gelmesiyle yarım kalsa da 'Sönmez', 'Abdullah’ı 'Alev’in evinde görmekten dolayı son derece rahatsız olmuştur.

Konuyu önce 'Kıvılcım’a açar ama içi yine rahat etmez ve 'Abdullah’a giderek duyduğu rahatsızlığı anlatarak onu uyarır. 'Nursema', 'Alev’in evinde saklanmaya devam ederken, 'İbrahim’in ailesi 'Pembeler’e hala balayındalar diyerek zaman kazanmaya çalışıyorlardır.

'Nilay' tesadüfen yolda 'İbrahim’i görür ancak kimseyi buna inandıramaz. 'Ömer' ve 'Kıvılcım' birlikteliklerini doyasıya yaşamaktalarsa da, dünyaları arasındaki fark 'Kıvılcım’ı git gide daha fazla rahatsız etmekte, konuyu 'Ömer’e açtığında aldığı cevaplar da onu rahatlatmaya yetmemektedir.

Kendini toparlayan 'Nursema', herkesle yüzleşmek ve hesap sormak için her şeyi kabullenmiş gibi görünerek kocasının evine döner ve büyük bombayı kendi ailesini de çağırdığı bir yemekte patlatır.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

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