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'Kızılcık Şerbeti'ne 'Ömer'in aşk itirafı damga vurdu

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde 'Ömer’in aileleri önünde 'Kıvılcım’a aşık olduğunu itiraf etmesi çok konuşuldu

'Kızılcık Şerbeti'ne 'Ömer'in aşk itirafı damga vurdu
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 6.65 izlenme oranı 14.65 izlenme payı, AB’de 5.61 izlenme oranı 14.15 izlenme payı, Total’de 3.27 izlenme oranı 7.77 izlenme payı aldı.

Dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 2 saat, #Aşkitirafı etiketiyle ise yine 2 saat Twitter’in TT listesinin zirvesinde yer aldı. Büyük beğeni toplayan bölüme 'Ömer’in aileleri önünde 'Kıvılcım’a aşık olduğunu itiraf etmesi damga vurdu.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde, hamile olan 'Doğa’nın ayrı olduğu 'Fatih’le birlikte katıldığı hamilelik eğitimi ikilinin aşk dolu anlarına sahne oldu. 'Ünallar’ın evine dönmek istemeyen 'Doğa, 'Fatih’e yeni bir teklifte bulundu. Anneannesinin boşalacak olan evine taşınmak isteyen 'Doğa, 'Fatih’ten olumlu cevap alamadı.

'Nursema’yı, ağabeyi ile evlendirmek isteyen 'Nilay' ise 'Nursema’yı yakın takibe aldı. 'Nursema’nın 'Umut’la birlikte olduğunu onu takip ederek öğrenen 'Nilay' her şeyi 'Pembe’ye anlattı. 'Ömer’den boşanmak istemeyen 'Leman' son kozunu oynayarak intihara kalkıştı. Yaşanan olayın ardından 'Ömer’in, 'Leman’dan boşanması hızlandı.

'Kıvılcım' ve 'Ömer; 'Doğa’nın bebekleri doğana kadar birlikteliklerini gizleme kararı aldı. Fakat Leman hastaneden kaçarak iki ailenin, 'Doğa' ve 'Fatih' için bir araya geldiği akşama baskın yaptı. 'Leman, 'Kıvılcım’ı görür görmez tanıdı. 'Ömer’in kendisini 'Kıvılcım’la aldattığını söylemesi üzerine 'Ömer' büyük bir adım attı.

Ailelerin önünde 'Kıvılcım’a aşık olduğunu ve onunla bir ömür geçirmek istediğini itiraf etti. Bölümün final sahnesinde yaşananların ardından 'Kıvılcım’ın, 'Ömer’e vereceği cevap ve ailelerin tepkisi büyük bir merakla bekleniyor.

“Ben 'Kıvılcım’a aşığım”

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜMDE TANSİYON YÜKSELİYOR

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımda 'Kıvılcım, 'Ömer’in uzattığı elini tutuyor. Tansiyonun yükseleceği bölümde 'Fatih', amcası 'Ömer’le tartışırken 'Kıvılcım' da 'Doğa’nın tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. 'Umut' ise 'Nursema’nın ailesi tarafından evlendirileceğini öğrenmesiyle onu kaçırma kararı alıyor.

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 16. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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