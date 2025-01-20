'Kızılcık Şerbeti'nin, 85'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti' 85. Bölüm 2. Tanıtımı; Yayınlanan tanıtımda Işıl’ın Ünal ailesiyle beraber iş yapmaya başlamasıyla neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

REKLAM Nursema, duygularını İlhami’ye itiraf ederken İlhami’nin kendisini bir dostu olarak gördüğünü söylemesiyle yıkılıyor.

İlhami ile konuşan Pembe’nin Nursema’ya, "Sen bu adamla evlenmek istemiyor muydun?" sözleri tanıtıma damgasını vuruyor.

Doğa, yeni Fatih’ten oldukça memnunken Ömer ve Firaz birlikte vakit geçirmeye başlıyor.

Tanıtımın finalinde Firaz ve Nursema’nın yakınlaşmasıyla yeni bölümde neler olacağı heyecanla bekleniyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 84. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan bölümünde; yangın felaketinde ağır yaralanan Nilay’ın hayata dönmesi sevinç yarattı. Nilay’ın eve dönüşünü kutlayan Ünallar, yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Ömer, Kıvılcım’la birlikte Baran’ın hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Şarkıcı olmak isteyen kağıt toplayıcısı Baran’ı, Ömer arkadaşının restoranında sahneye çıkarttı. Aşklarını doludizgin yaşayan Doğa ve Fatih’in tatil kaçamağı romantik anlara sahne oldu. Doğa’ya sürpriz yaparak kar tatiline götüren Fatih’in, kıskançlıklarını geride bırakması dikkat çekti.