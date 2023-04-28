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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu yeni imajını 1,1 milyon takipçili Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Oyunculuğa ilk olarak 2018 yılında Ağlama Anne ile adım atan Türkoğlu, Yemin ve Emanet gibi dizilerde de boy gösterdi. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Evrim Alasya, Ceren Yeleazoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen ile başrolü paylaşan ünlü oyuncunun yeni imajı büyük beğeni topladı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı...

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  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

    24 yaşındaki ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni imajı ile gündeme geldi.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

    Oyunculuğa 2018 yılında Ağlama Anne dizisi ile atan Türkoğlu, 2019 yılında Yemin dizisinde rol aldı.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

    2020 yılında Emanet dizisinde ekran karşısına geçen genç oyuncu şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisi ile seyirci karşısına çıkıyor.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

    Show TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa Ünal karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, oyunculuğuyla lkış topluyor.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

    Türkoğlu, oyunucluğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyal da gündeme geliyor.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

    Instagram hesabında 1 milyon 100 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu imaj değiştirdi.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

    Kahkül kestiren Türkoğlu, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

    Sıla Türkoğlu son paylaşımı ile beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

    İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı...
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı saçlarını kestirdi! Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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