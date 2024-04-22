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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 23:59 Güncelleme: 22.04.2024 - 23:59
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        'Kızılcık Şerbeti'nden nefes kesen tanıtım
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        Umut ve Nursema’nın mahkemede olduğu çarpıcı tanıtımda Nilay’ın Giray ve Doğa’dan bahsetmesi Fatih’i sinirlendirirken, bu duruma Görkem’in tepkisi çok sert oluyor. Doğa ve Giray arasındaki samimiyet giderek ilerlerken, Kayhan’ın şirketi basıp Gökhan’a saldırması ortalığı karıştırıyor. Alev ve Ömer arasında yaşanan gerilim ise tanıtıma damgasını vuruyor. Alev, Ömer’e Abdullah’la birlikte olduğunu, ayrı eve çıktıklarını ve evleneceklerini açıklarken, şoke olan Ömer’in vereceği tepki merakla bekleniyor.

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        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 59. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Alev ve Abdullah’ın nasıl barıştıkları ekrana gelen flashback sahnesiyle ortaya çıktı. Alev’e iftira attığı için vicdan azabı çeken Mustafa’nın Pembe ile konuşmasına kulak misafiri olan Abdullah, Alev’in suçsuz olduğunu öğrendi. Yeniden bir araya gelen Alev ile Abdullah ilişkilerini gizlemeye ve birlikte yaşamaya karar verdiler. Görkem’in, Fatih ile çıktığı gece gezmesinden dağıtmış olarak dönmesi Nilay’ın gözünden kaçmadı. Annesinin ölüm haberini alan Görkem yıkılırken cenaze evinde yaşananlar bölümün unutulmaz anları arasına girdi. Görkem’in annesinin son anlarında yanında olmamasının sebebini Görkem’e soran babası Resul’e yanıt veren Nilay oldu. Nilay’dan, kızının gece gezmesini öğrenen babası, Görkem’e tokat attı.

        Görkem’i korumak için Resul’ün üstüne Fatih’in yürümesi cenaze evinde adeta büyük bir kaos yaşanmasına neden oldu. Çimen’i yalnız bırakmamak için o sırada cenaze evinde olan Doğa yaşananlara şahit oldu. Çimen’in ilişkisini onaylamayan Kıvılcım cenaze evine gitmedi. Fakat Ömer’in de başsağlığı için Görkem’in baba evine gitmemesi Kıvılcım’ın dikkatini çekti. Umut’un kendisinden utandığını düşünen Nursema evi terk ederek Abdullah’tan boşanma işlemlerini başlatmasını istedi. Kızının isteğiyle Abdullah, Umut’la bir araya gelerek Nursema’nın boşanma isteğini dile getirdi. Bu durumdan Rüzgar’ı sorumlu tutan Umut’un, bölümün final sahnesinde Nursema’yı aldatması izleyenleri şoke etti. Son bir kez konuşmak için eve gelen Nursema’nın, Umut’u başka bir kadınla görmesi bölüme damga vurdu.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 60'ıncı bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de...

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