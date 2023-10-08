'Kızılcık Şerbeti' oyuncularından özel açıklamalar İkinci sezonuyla SHOW TV'de izleyiciyle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' oyuncularından Evrim Alasya ve Barış Kılıç, diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin iki başrol oyuncusu Evrim Alasya ve Barış Kılıç, 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu.

"KAZA SAHNESİNİ SAKİNLEŞTİRİCİYLE OYNADIM"

'Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonunun final sahnesinde 'Ömer' ve 'Kıvılcım'ın geçirdikleri trafik kazası seyirciyi şoke etmişti. O sahnenin kamera arkasıyla ilgili konuşan Evrim Alasya, "O sahne zordu. Sakinleştirici içerek oynadım. İlk defa böyle bir sahne çektim. Emin olamadım başıma gelecek olanlara. Gerginliğim o sahnede ekranlara da yansımış" dedi.

Evrim Alasya, Ömür Sabuncuoğlu ve Barış Kılıç

"ÖMER' GİBİ BİR KARAKTERİN GERÇEK OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

'Kızılcık Şerbeti'nde Barış Kılıç'ın canlandırdığı 'Ömer' karakteri hakkında konuşan Evrim Alasya, "İnsan olarak bu kadar mükemmel bir erkeğin gerçekte yaşıyor olması mümkün. Senaristimiz Melis Hanıma (Melis Civelek) sorduğunda, ‘Var ki yazıyorum’ demişti” ifadelerini kullandı.

REKLAM

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' ile 'Kıvılcım'ın aşkının akıbetiyle ilgili de konuşan Evrim Alasya ve Barış Kılıç, "Ömer’'e bir hata yaptıracaklar" yorumunda bulundu.

BARIŞ KILIÇ: GERÇEK HAYATTA 'KIVILCIM' GİBİ BİR KADINLA BERABER OLAMAM

Dizide Evrim Alasya’nın canlandırdığı 'Kıvılcım' karakterinin dik duruşu ve kadınlara örnek olan replikleri sosyal medyada gündem oluyor. Evrim Alasya, 'Kıvılcım' karakterini denge unsuru olarak tanımlarken Barış Kılıç, "Ben normal hayatta bu kadar keskin duruşu olan bir kadınla beraber olamam" yorumunu yaptı.