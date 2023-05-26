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'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', sezon finalini görkemli bir davetle kutladı. Bu özel gecede; fenomen dizinin başrol oyuncuları, yapım ekibi ve SHOW TV yöneticileri bir araya geldi

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  • 'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

    SHOW TV’nin; yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', sürükleyici hikâyesi ve başarılı rejisiyle sezona damga vurdu.
  • 'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

    Yönetmenliğini Ketche’nin, senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldığı reyting rekortmeni dizi, başarılı sezonunu görkemli geceyle kutladı.
  • 'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

    Address Hotel Istanbul’un keyifli atmosferiyle dikkat çeken Balo Salonu’nda gerçekleşen özel geceye Baş Şef Ender Doğan’ın 'Kızılcık Şerbeti' ekibi için hazırladığı çok özel menüyle start verildi.
  • 'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

    Ahsen Tüzün Baltepe - Ketche (Hakan Kırvavaç) - Faruk Turgut - Barış Kılıç

    Ekrana unutulmaz bir sezon finaliyle ara verecek olan 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu şimdiden merakla bekleniyor.
  • 'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

    Faruk Turgut
  • 'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

    Evrim Alasya - Settar Tanrıöğen - Serkan Tınmaz
  • 'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

    Sıla Türkoğlu
  • 'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

    Ceren Yalazoğlu Karakoç
  • 'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

    Evrim Alasya 
  • 'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

     Settar Tanrıöğen
  • 'Kızılcık Şerbeti' sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

    Melis Civelek - Evrim Alasya

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