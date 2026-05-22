        'Kızılcık Şerbeti' sezon finaliyle ekranlara geliyor

        'Kızılcık Şerbeti' sezon finaliyle ekranlara geliyor

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam 4'üncü sezon finaliyle ekranlara gelecek. Sezon finaline, Elif ve Nilay'ın kavgası damga vuracak

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Sezon finaliyle ekranlara geliyor

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Gühan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Hasan Emre Avcı (Gökhan), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Berke Üsdiken (Doğan), Büşra Alnıtemiz (İlknur) ve Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

        ‘Kızılcık Şerbeti’nin 138'inci bölümünde; Elif’e gelen zarf Abdullah’ın eline geçtiğinde Abdullah işin aslını öğrenmek için Elif ile konuşacak ancak Elif türlü yalanlarla konuyu kapayacaktır. Ancak konuyu bilen Nilay’ın bu işin peşini bırakmaya hiç de niyeti yoktur. Biraz kurcaladığında da tüm olup biteni öğrenecektir. Elif’e yardım etmek istediğinde ise çok sert bir tepkiyle karşılaşacaktır.

        Ömer’in artık kendisinden tamamen vazgeçtiğine inanan Kıvılcım her ne kadar çok üzgün olsa da çocukları ve annesi için dik durmaya çalışacaktır. Başak ve Fatih ev bakmaya başlayacak, sevdikleri bir yer bulup kısa sürede evden taşınmak üzere harekete geçeceklerdir.

        İlhami ve Nursema, Kastamonu’ya gitmeden önce Salkım onlara bir güle güle yemeği yapar. Herkes davetlidir. Geceye Elif ve Nilay’ın kapışması damga vurur. Bu kavga gittikçe büyüyecek ve herkesi içine alan bir fırtınaya dönecektir.

        'Kızılcık Şerbeti' sezon final bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

