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Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti’nin 27. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı! Kızılcık Şerbeti 26. Bölümde neler oldu?
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Kızılcık Şerbeti’nin 27. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği, Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti’nin 27. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı! Kızılcık Şerbeti 26. Bölümde neler oldu?
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Yemekte yaşananların ardından Doğa’nın Ömer’e karşı tepkisi Kıvılcım’ı şaşırtırken, Alev ve Abdullah’ın baş başa konuşması dikkat çekiyor.

“AİLEN BENİ İSTEMİYOR MU?”

Nursema, Umut’a “Ailen beni istemiyor mu?” diye sorarken, Umut’un ailesiyle görüşen Nursema’nın duydukları onu derinden sarsıyor. Fatih’in yeniden Aylin’in yanına gidip ona sarıldığı tanıtım gerilimi ve heyecanı giderek artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fatih’in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için bir süre susmaya ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya karar verdi. Bu konuda tek sırdaşı Alev oldu. Alev’e ihaneti ispatlayacak delilleri toplayacağını söyleyen Doğa derinden sarsıldı. Alev ise Doğa’ya yardım edebilmek için Aylin’le yakınlaşmaya karar verdi. Bu sırada planlarına devam eden Aylin, bir arkadaşını eski nişanlısıymış gibi Fatih’in ofisine gönderip onu tehdit ettirdi. Fatih, Aylin’in oyununa gelmekten kendini koruyamadı. Aralarındaki buzları eriten Ömer ile Kıvılcım, gönüllerince aşklarını yaşamaya devam etti. Ömer, Kıvılcım’a sürpriz yaparak düğün yerini ayarladı ve organizasyonu da Alev’e teslim etti. Umut ve Nursema’yı söz telaşı sardı ancak bu sefer de aşkları Umut’un ailesi tarafından sınandı. Umut’un ailesi, Nursema’yı istemeye gelmedi. Bu duruma bozulan Abdullah ve Pembe, kızlarının mutluluğu için sesini çıkaramadı. Umut; Sönmez, Alev ve Kıvılcım ile birlikte Nursema’yı istemeye gitti. Nursema ve Umut’un söz töreni herkesin yüzünü güldürdü, bu anlar seyircilerden övgü dolu yorumlar aldı. Bölümün final sahnesinde heyecan doruklara ulaştı. Nursema, Umut, Ünal ailesi ve Kıvılcımlar hep birlikte kutlama yemeğine çıktı. Yemeğe gelen Kayhan, Leman’la evleneceklerini açıklayarak herkesi şaşırttı. Kayhan’ın kirli çamaşırlarını bularak onu çevresinden uzaklaştırmaya çalışan Ömer ise ondan kolayca kurtulamayacağını net bir şekilde anladı. Kayhan, Ömer’i Metehan ile ilgili büyük sırrıyla tehdit ederken Ömer şaşırtan bir hamle yaptı. Kayhan’dan önce davranarak Metehan’a aslında öz babası değil de amcası olduğunu kendisi açıkladı. Bölüme damga vuran bu gelişmenin ardından neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oldu.

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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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