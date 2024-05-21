'Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Abdullah Bey’in Nursema’ya beraber çalışmayı teklif ettiği tanıtımda Alev’in Ömer ve Kıvılcım’ın evindeki aile buluşmasına aniden gelmesi gerilimi artırıyor. Nursema’yı ilişkiye ikna etmeye çalışan Rüzgar’a, Nursema ‘’Bizim aramızdaki engeller aşılamaz.’’ diyor. Görkem ile Ünallar arasında sular durulmazken; Fatih, Doğa’ya onu sevdiğini söylüyor ancak beklediği karşılığı alamıyor. Nilay ile Görkem arasındaki hararetli tartışma sonucunda neler yaşanacağı izleyicide büyük merak uyandırıyor. Görkem’in Nilay’ın karşısında kendi kendine saldırdığı ve ardından yardım istediği anlar tanıtıma adeta damgasını vuruyor.

REKLAM 'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 63'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan bölümünde; Ünallar’ın şirketinde başladığı yeni işine alışmaya çalışan Kıvılcım, asistanını seçme konusunda zorluk yaşayınca kızı Çimen’i işe almaya karar verdi. Kıvılcım’ın en büyük destekçisi olan Ömer ise Görkem’le geçen gergin görüşmesinin ardından Fatih’e artık bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Abdullah’ın , eve geç gelmesinden şüphelenen Pembe oynadığı oyunla kocasını evde tutmaya çalıştı. Abdullah’ın, Alev’le görüşmesini iptal etmek zorunda kalması ise Alev’le aralarının bozulmasına neden oldu. Nilay’ın kremi için Giray’ın düzenlediği lansman davetinde aileler bir araya geldi. Davette, Doğa ve Giray’ın yakınlığını kabullenemeyen Fatih, ikiliyi göz hapsine aldı. Görkem’in hem ailesiyle hem de kendisiyle yaşadığı hırçın çıkışlarından yorulan Fatih eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından yol ayrımına geldi. Rüzgar’ın, Nursema’nın babası Abdullah’a, kızına aşık olduğunu itiraf ederek akıl danışması izleyenleri adeta şoke etti. Nursema, Rüzgar’a hayat tarzlarının farklı olduğunu açıklayarak onunla bir ilişki yaşamayacağını söyledi. Bu aşka Nursema’yı ikna edemeyen Rüzgar , Abdullah’tan yardım almaya karar verdi.

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 64'üncü bölüm 2'nci tanıtımı; REKLAM Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.