KIZILELMA dünya basınında

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA ile Sinop atış alanında gerçekleştirilen testin insansız bir savaş uçağının jet motorlu hedefi hava-hava füzesiyle vurduğu ilk başarılı test olarak tarihe geçmesi, dünya basınında birçok ajans ve haber sitesi tarafından bildirildi.

Rusya'nın TASS haber ajansı, "KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füze kullanarak süpersonik jet hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine geçti." ifadesine yer verdi.

Rus RİA Novosti ajansının haberinde de, çoğu insansız hava aracının (İHA) havadan karaya görevler için tasarlandığı vurgulanarak, "Baykar'ın basın açıklamasına göre KIZILELMA, hava-hava muharebe kabiliyetini kanıtlayan ilk ve tek insansız platform oldu." denildi.

Xinhua ajansı, bu başarının arkasındaki mühendislik entegrasyonuna dikkati çekerek, bu gelişmenin KIZILELMA'nın "sensör füzyonu, radar yeteneği, uçuş kontrol algoritmaları ve yerli füze teknolojisinin tek bir hedef doğrultusunda uyum içinde çalıştığını" gösterdiğini yazdı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberinde, "Bayraktar KIZILELMA, İHA'larla hava muharebesinde yeni bir sayfa açtı." denildi. Platformun pilotlu uçaklarla müşterek çalışabilme kabiliyetine işaret edilen haberde, "Baykar İHA'larının 2024'te Türkiye'nin toplam savunma ve havacılık ihracatının yüzde 25'ini oluşturduğu" yazıldı. İsrailli gazeteci Amichai Stein, söz konusu testin "havacılıkta tarihi bir emsal" olduğunu belirterek, Bayraktar tarafından üretilen insansız savaş uçağının, hava-hava füze kullanarak jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi. İsrail'in Maariv gazetesi "Türkiye semalarında tarih yazıldı: Bir insansız hava aracı, dünya ordularının ancak hayal edebileceği bir önleme operasyonu gerçekleştirdi" başlıklı haberinde Türkiye'nin küresel bir atılım yaptığını vurguladı. Gazete, KIZILELMA'nın havadan havaya füze kullanarak bir hedefi başarıyla önlemesinin "uluslararası hava silahlanma yarışında yeni bir çığır açtığını" aktardı. İsrail'in Hayom gazetesi, KIZILELMA'nın başarısını "Erdoğan'ın 'tarihi' denemesi: Havacılıkta yeni bir çağ" başlığıyla duyurdu.

Sputnik Armenia, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Şimdiye kadar dünyada hiçbir insansız platform havadaki hedeflere ateş edemiyordu. Türkiye havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını açtı." ifadelerini kullandı. Hindistan'da NDTV kanalının haberinde, KIZILELMA'nın başarıyla tamamlanan testinin "küresel muharebe havacılığı tarihinde yeni bir sayfa açtığı" kaydedildi. Haberde, Baykar'ın dünya genelinde insansız hava araçları ihracatında "lider konumda" bulunduğu yazıldı. Belçika merkezli, savunma sanayi alanında önemli gelişmeleri gündeme taşıyan "Avrupa Savunma Sanayi" internet sitesi, konuya ilişkin haberinde, Bayraktar KIZILELMA'nın yaptığı teste değinerek, milli insansız savaş uçağının bu testle görüş ötesi hedeflere (BVR) karşı da çalışabilme kabiliyetini doğruladığını belirtti. Haberde, Bayraktar KIZILELMA'nın hedef F-16'ya kilitlenip milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağlaması "önemli bir dönüm noktası" şeklinde nitelendirildi. Ayrıca haberde, Baykar'ın 37 ülkeyle ihracat anlaşması bulunduğu, bunun "şirketin uluslararası alanda genişleyen ayak izini" yansıttığı kaydedildi.