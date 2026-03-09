Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kızılırmak Deltası'nda kuşların kuluçka dönemi başladı

        Kızılırmak Deltası'nda kuşların kuluçka dönemi başladı

        Samsun'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, baharın gelişiyle kuşların kuluçka dönemi başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 14:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılırmak Deltası'nda kuluçka dönemi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, alandaki kış yoğunluğunun tamamen çekilmeye başladığını söyledi.

        Deltanın biyolojik çeşitliliğine dikkati çeken Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 365 kuş türüne ev sahipliği yapmakta. Yine 500 kuş türünden 365'i ilkbahar ve sonbahar göçleriyle toplamda tespit edilen tür sayımız. 165 tür ise kalıcı türlerimiz arasında yer alıyor" dedi.

        Baharın gelmesiyle kuşların kuluçka dönemine girdiğine işaret eden Yılmaz, "Baharın gelmesiyle artık bu türlerimiz burada kuluçkaya yatacaklar, mayıs-haziran itibarıyla ise biz bu türlerdeki yavrularını, gelişim aşamalarını, her türlü faaliyetlerini burada izleyeceğiz" diye konuştu.

        Ziyaretçilerin gözlemleyebileceği türlere de değinen Yılmaz, "Ağırlıklı olarak gelen ziyaretçilerimizin de görebildiği kuğular, turnalar, ördek türleri. Özellikle sessiz kuğu, küçük kuğu ve ötücü kuğuları alan içinde görebilmekteyiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e fırlatılan misilleme füzeleri Hayfa semalarında görüntülendi

        İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerinde fırlatılan füzeler, Hayfa semalarında görüntülendi. Bazı füzelerin İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

        #Kızılırmak Deltası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları