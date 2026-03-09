Kızılırmak Deltası'nda kuşların kuluçka dönemi başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, alandaki kış yoğunluğunun tamamen çekilmeye başladığını söyledi.

Deltanın biyolojik çeşitliliğine dikkati çeken Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 365 kuş türüne ev sahipliği yapmakta. Yine 500 kuş türünden 365'i ilkbahar ve sonbahar göçleriyle toplamda tespit edilen tür sayımız. 165 tür ise kalıcı türlerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Baharın gelmesiyle kuşların kuluçka dönemine girdiğine işaret eden Yılmaz, "Baharın gelmesiyle artık bu türlerimiz burada kuluçkaya yatacaklar, mayıs-haziran itibarıyla ise biz bu türlerdeki yavrularını, gelişim aşamalarını, her türlü faaliyetlerini burada izleyeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretçilerin gözlemleyebileceği türlere de değinen Yılmaz, "Ağırlıklı olarak gelen ziyaretçilerimizin de görebildiği kuğular, turnalar, ördek türleri. Özellikle sessiz kuğu, küçük kuğu ve ötücü kuğuları alan içinde görebilmekteyiz" ifadelerini kullandı.