        Kızına çarptı! Çok acı kaza! | Son dakika haberleri

        Kızına çarptı! Çok acı kaza!

        Afyonkarahisar'da çok acı bir kaza meydana geldi. Kentte traktörü ile evinin bahçesinde manevra yapan bir kişi, yanlışlıkla 3 yaşındaki kızına çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 12:47 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da yaşanan olayda traktörü ile evinin bahçesinde manevra yapan kişi, yanlışlıkla 3 yaşındaki kızına çarptı.

        İHA'nın haberine göre olay, Dazkırı ilçesine bağlı Yüreğil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.C. isimli kişi, evinin avlusunda traktörüyle manevra yaptığı sırada 3 yaşındaki kızı E.C.’yi fark etmeyerek aracın lastiği ile çarptı.

        Olayın ardından aile üyelerinden haber vermesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Dazkırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

