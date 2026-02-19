Canlı
        KKM 2.2 milyar liraya düştü - Para Haberleri

        KKM 2.2 milyar liraya düştü

         Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 280 milyon lira azalarak 2 milyar 232 milyon liraya düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:14 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:14
        KKM 2.2 milyar liraya düştü
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 13 Şubat haftasında yaklaşık 194 milyar 195 milyon lira artarak 23 trilyon 721 milyar 831 milyon liradan 23 trilyon 916 milyar 26 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 394 milyar 363 milyon lira artarak 27 trilyon 461 milyar 805 milyon liraya çıktı.

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 27 milyar 452 milyon lira artarak 3 trilyon 25 milyar 991 milyon liraya çıktı.

        Söz konusu tutarın 701 milyar 612 milyon lirası konut, 48 milyar 262 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 276 milyar 117 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 25 milyar 450 milyon lira artarak 3 trilyon 630 milyar 334 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 artarak 2 trilyon 922 milyar 466 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 91 milyar 94 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 831 milyar 371 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 216 milyon lira artışla 639 milyar 823 milyon liraya çıktı.

        Takipteki alacakların 472 milyar 192 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 18 milyar 615 milyon lira artarak 5 trilyon 314 milyar 423 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 280 milyon lira azalarak 2 milyar 232 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

