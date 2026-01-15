Habertürk
Habertürk
        KKM 6 milyar liranın altına düştü - Para Haberleri

        KKM 6 milyar liranın altına düştü

        Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 724 milyon lira azalarak 5 milyar 785 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:06
        KKM 6 milyar liranın altına düştü
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 9 Ocak haftasında 25 milyar 739,4 milyon lira azalarak 23 trilyon 50 milyar 794 milyon liradan 23 trilyon 25 milyar 55 milyon liraya geriledi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 7 milyar 987 milyon lira artarak 26 trilyon 857 milyar 280 milyon liraya çıktı.

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 9 milyar 147,3 milyon lira artarak 2 trilyon 945 milyar 277,5 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 682 milyar 409 milyon lirası konut, 50 milyar 749 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 212 milyar 120 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 10 milyar 670 milyon lira artarak 3 trilyon 488 milyar 387 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 azalarak 2 trilyon 758 milyar 784,6 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 28 milyar 616 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 730 milyar 169 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 7 milyar 725 milyon lira artışla 602 milyar 943 milyon liraya çıktı.

        Takipteki alacakların 439 milyar 601 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 712 milyon lira artarak 4 trilyon 991 milyar 520 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 724 milyon lira azalarak 5 milyar 785 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,02'sini oluşturdu.

