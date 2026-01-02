Habertürk
        KKM 7 milyar liranın altına düştü - Para Haberleri

        KKM 7 milyar liranın altına düştü

        Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 311 milyon lira azalarak 6 milyar 961 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:25
        KKM 7 milyar liranın altına düştü
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 26 Aralık haftasında yaklaşık 300 milyar 575 milyon lira artarak 22 trilyon 576 milyar 437 milyon liradan, 22 trilyon 877 milyar 11 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 744 milyar 463 milyon lira artarak 27 trilyon 378 milyar 657 milyon liraya yükseldi.

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 45 milyar 796 milyon lira artarak 2 trilyon 881 milyar 331 milyon liraya yükseldi.

        Söz konusu tutarın 673 milyar 903 milyon lirası konut, 51 milyar 323 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 156 milyar 105 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 534 milyon lira artarak 3 trilyon 458 milyar 254 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 693 milyar 715 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 1 milyar 844 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 691 milyar 871 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 979 milyon lira artışla 578 milyar 126 milyon liraya çıktı.

        Takipteki alacakların 426 milyar 201 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 72 milyar 380 milyon lira artarak 4 trilyon 986 milyar 974 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 1 milyar 311 milyon lira azalarak 6 milyar 961 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,03’ünü oluşturdu.

        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi

        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi, detaylar ekranlarınızda...

