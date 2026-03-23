        ÇEYREK ALTIN 10.295,06 %-1,72
        Haberler Ekonomi Para KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

        KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

        Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 72 milyon lira azalarak 1 milyar 922 milyon liraya geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 14:54 Güncelleme:
        KKM'de düşüş devam ediyor

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 13 Mart haftasında 150 milyar 329 milyon lira artarak 24 trilyon 201 milyar 860 milyon liradan 24 trilyon 352 milyar 189 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 627 milyar 791 milyon lira artarak 28 trilyon 476 milyar 936 milyon liraya çıktı.

        Tüketici kredilerinin tutarı 3 trilyon 89 milyar liraya yükseldi

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 42 milyar 347 milyon lira artarak 3 trilyon 88 milyar 993 milyon liraya çıktı.

        Söz konusu tutarın 731 milyar 312 milyon lirası konut, 46 milyar 962 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 310 milyar 719 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 27 milyar 619 milyon lira yükselerek 3 trilyon 739 milyar 429 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 artarak 2 trilyon 903 milyar 702 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 100 milyar 726 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 802 milyar 976 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Yasal öz kaynaklar geriledi

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 795 milyon lira artışla 659 milyar 43 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 494 milyar 270 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 283 milyon lira azalarak 5 trilyon 443 milyar 304 milyon liraya geriledi.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 72 milyon lira azalarak 1 milyar 922 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        500 bin lira değerinde altın ve para çalan şüpheli, gizlendiği dolapta yakalandı

        ADANA'da bir eve girerek yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çalan, hırsızlıktan da 83 suç kaydı bulunan şüpheli Y.U. (34), Osmaniye'de saklandığı evde dolapta gizlenirken yakalandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı