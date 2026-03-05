Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.106,37 %1,26
        DOLAR 43,9942 %0,07
        EURO 51,2359 %0,12
        GRAM ALTIN 7.305,27 %0,65
        FAİZ 37,92 %-0,63
        GÜMÜŞ GRAM 119,02 %1,21
        BITCOIN 72.759,00 %-0,79
        GBP/TRY 58,9228 %0,16
        EUR/USD 1,1618 %-0,14
        BRENT 83,68 %2,70
        ÇEYREK ALTIN 11.944,12 %0,65
        Haberler Ekonomi Para KKM'de düşüş sürüyor - Para Haberleri

        KKM'de düşüş sürüyor

         Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 122 milyon lira azalarak 2 milyar 80 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 16:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKM'de düşüş sürüyor

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 27 Şubat haftasında yaklaşık 214 milyar 405 milyon lira artarak 23 trilyon 952 milyar 804 milyon liradan 24 trilyon 167 milyar 209 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 241 milyar 335 milyon lira artarak 28 trilyon 286 milyar 549 milyon liraya çıktı.

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 25 milyar 730 milyon lira artarak 3 trilyon 32 milyar 729 milyon liraya çıktı.

        Söz konusu tutarın 715 milyar 974 milyon lirası konut, 47 milyar 302 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 269 milyar 453 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        REKLAM

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 26 milyar 950 milyon lira yükselerek 3 trilyon 677 milyar 599 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,9 artarak 2 trilyon 908 milyar 331 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 107 milyar 756 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 800 milyar 575 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 381 milyon lira artışla 652 milyar 536 milyon liraya çıktı.

        Takipteki alacakların 478 milyar 914 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 55 milyar 408 milyon lira artarak 5 trilyon 440 milyar 673 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 122 milyon lira azalarak 2 milyar 80 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karı-koca tartışmasında kadın kocasını bıçakladı

        Adana'da bir kadın tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla karnından bıçakladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyip intihar etmek isteyen kadın polis ekiplerince engellenip gözaltına aldı. Sorgusunda "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürülen kadın tutuklandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı