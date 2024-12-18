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        Klasik aşure tarifi: Klasik aşure nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Geçmişten günümüze özel tatlardan biri olan aşure tam anlamıyla bir şifa deposu. Muharrem ayının 10. gününde yapımına başlanan bu tatlının bolluğu ve bereketi simgelediğine inanılmakta. Yalnızca belirli bir dönem yapılması onu daha da cazip kılıyor. Klasik aşure tarifi: Klasik aşure nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:25
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        Klasik aşure tarifi
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        Aşure tariflerini araştırdığımızda içine koyan malzemelerin farklılık gösterdiğine tanık olabiliriz. Bu durum klasik aşure tariflerini araştırmamıza yol açıyor. Klasik aşure tarifine erişmek için içeriğimize göz atabilirsiniz. Aşure tarifi nasıldır? Aşure malzemeleri nelerdir? Aşure nasıl yapılır? Aşure yapımı nasıldır? Aşure süsleme nasıl yapılır? Klasik aşure tarifi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

        Aşure Tarifi

        Büyük tencerelerde yapılan ve komşulara da pay edilen aşure aslında bir tatlıdan daha fazlasıdır. Sofra masalarında birliği temsil eden bu lezzet, besin değeri yüksek çok sayıda malzeme içermektedir. Onun bir şifa kaynağı olarak tanımlanmasının sebebi de bu malzemelerden gelmektedir. Neredeyse et kadar protein içeren aşurenin tarifi de merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Zamanla içine koyulan malzemeler kişinin tercihleri doğrultusunda değiştirmiştir. Bu sebeple farklı aşure tariflerine rastlamamız oldukça olasıdır. Ancak klasik aşure tarifiyle siz de özlem duyduğunuz bu lezzete kavuşabilirsiniz. Aşure tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

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        • Kaç kişilik: 15 kişilik
        • Hazırlama süresi: 45 dakika
        • Pişirme süresi: 2 saat

        Aşure Malzemeleri

        Malzemeler yaptığımız tatlı üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Bu kıstas aşure tarifi için de geçerlidir. Bu sebeple belirtilen ölçeklerde malzemelerin koyulduğuna emin olun. İşte, aşure tatlısının malzemeleri:

        Malzemeler

        İçi İçin:

        • 250 gram buğday (1,5 su bardağı)
        • 4,5 litre sıcak su
        • 100 gram pirinç (8 yemek kaşığı)
        • 1 adet portakal kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)
        • 1 adet limon kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)
        • 2 adet orta boy elma (soyulmuş, küp doğranmış)
        • 4 yemek kaşığı kuru üzüm
        • 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
        • 1 su bardağı haşlanmış nohut
        • 1/2 su bardağı çiğ badem
        • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
        • 1 avuç fındık
        • 1 avuç ceviz
        • 10 adet kuru kayısı (doğranmış)
        • 900 gram toz şeker (4,5 su bardağından 1 parmak fazla)
        • 10 adet karanfil
        • 1 su bardağı su (cezvede karanfil ile kaynatmak)

        Üzeri İçin:

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        • 1 adet ayıklanmış nar
        • 1/2 su bardağı toz Antep fıstığı
        • 1/2 su bardağı file Antep fıstığı
        • 5 adet kuru incir (dilimlenmiş)
        • 2 yemek kaşığı tarçın
        • 1 yemek kaşığı susam
        • 1/2 su bardağı çiğ badem
        • 1/2 su bardağı fındık

        Aşure Nasıl Yapılır?

        Bol suyla ovalayarak yıkanan 250 gram buğday derin ve geniş bir tencereye aktarılır. Üzerinde 1 litre sıcak su eklenip kapağı yarım kapatılır. Kısık ateşte yarım saat kadar pişmeye bırakılır. Suyunu çeken buğdayın üzerine tekrar 1 litre su eklenir ve 1 saat daha kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. 1 saatin sonunda 100 gram pirinç, 1'er adet portakal ve limon kabuğu ile birlikte 1,5 litre su daha eklenir ve ocağın altı kapatılarak 3 saat oda sıcaklığında dinlendirilir. Dinlendirilme işleminden sonra karışıma 1 litre sıcak su ilave edilir ve 2 adet soyulmuş küp doğranmış elma ve 4 yemek kaşığı kuru üzümü eklenip karıştırılır. Karışıma 1 su bardağı nohut ve 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulyede eklenir. Koyulan malzemelerden sonra ara ara karıştırmaya özen gösterin. Yarım su bardağı çiğ badem, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1'er avuç fındık, ceviz ve 10 adet doğranmış kuru kayısıyı tencereye eklenir ve karıştırılır. 900 gram toz şekeri ve bir cezvede 10 adet karanfil ile kaynattığınız 1 su bardağı suyu da tencereye ekledikten sonra kısık ateşte sürekli olarak karıştırarak yarım saat kadar pişirin. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ocağın altını kapattıktan sonra aşureyi 2 saat ılımaya bırakın. Ancak iki saat içinde de ara ara karıştırmaya devam edin. Öncelikli olarak sulu bir görünüm sergileyebilir ancak zaman geçtikçe kıvamını alacaktır. Afiyet olsun!

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        Aşure Yapımı

        • Bol su ile ovarak yıkanılan 250 gram buğday derin ve geniş bir tencereye aktarılır.
        • Üzerine 1 litre sıcak su eklenir ve kapağı yarım kapatılıp kısık ateşte yarım saat pişirilir.
        • Piştikten sonra tekrar 1 litre su eklenir ve 1 saat daha pişirilir.
        • 1 saat sonunda pirinç, portakal, limon kabuğu ve 1,5 litre su eklenir. Ocağın altı kapatılıp 3 saat oda sıcaklığında dinlendirilir.
        • Dinlenmiş karışıma 1 litre su, küp doğranmış elma ve kuru üzüm eklenir.
        • Haşlanmış nohut ve kuru fasulye de eklenir. Ara ara karıştırılır.
        • Çiğ badem, kuş üzümü, fındık, ceviz ve kuru kayısı eklenir.
        • Toz şekeri ve karanfil ile kaynatılan su eklenerek kısık ateşte karıştırılarak yarım saat kadar pişirilir.
        • Ocağın altı kapatılıp yaklaşık 2 saat kadar ılımaya bırakılır.

        Aşure Süsleme

        Aşure tatlısını süslemek için; Antep fıstığı, nar, kuru incir, tarçın, susam, çiğ badem ve fındık kullanılır. Hiçbir hayvansal ürün bulunmadığından dolayı vegan içeriğe sahiptir. Ayrıca farklı ülkelerde çeşitli isimler altında da yapımına rastlanmaktadır.

        Klasik Aşure Tarifi

        Bol su ile yıkanan buğdayın üzerine sıcak su eklenir ve pişirilmeye bırakılır. Suyunu çektikten sonra aynı işlem tekrar yapılır. Daha sonra pirinç, portakal, limon kabuğu ve sıcak su eklenip ocağın altı kapatılır. 3 saat oda sıcaklığında bekletilir. Dinlenen karışıma su, küp doğranmış elma, kuru kayısı, haşlanmış nohut, haşlanmış kuru fasulye, çiğ badem, kuş üzümü, fındık, ceviz ve kuru kayısı eklenir. Toz şeker ve karanfil suyu da eklenerek kısık ateşte sürekli karıştırılır.

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