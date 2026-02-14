Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Klasik müziğin Parlayan Yıldızları İş Sanat’ta

        Klasik müziğin Parlayan Yıldızları İş Sanat’ta

        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserlerinde 16 Şubat Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Tolga Bilget (piyano) sahnede olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 00:03 Güncelleme: 14.02.2026 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klasik müziğin Parlayan Yıldızları İş Sanat'ta
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geleceğin yıldız solistlerini alkışladığımız Parlayan Yıldızlar konserlerinde bu ay bir genç müzisyeni daha dinleyeceğiz: 16 Şubat Pazartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Tolga Bilget (piyano) sahnede olacak. Tolga Bilget’in repertuvarında Franz Liszt, Frédéric Chopin ve Johann Sebastian Bach’ın eserleri yer alacak.

        TOLGA BİLGET, piyano

        2011 yılında İstanbul’da doğan Tolga Bilget, müzik eğitimine 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladı.

        2019 yılında Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda ve 2024 yılında Iaşi Piyano Yarışması’nda kendi yaş kategorisinde ikincilik ödülüne, 2025 yılında VI. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışması’nda yine kendi kategorisinde birincilik ödülüne, 2025 yılında düzenlenen Bach au Jazz Piyano Yarışması’nda ise ikincilik ve “En İyi Etüt Yorumcusu” ödüllerine layık görüldü. Aynı yıl, İtalya’nın Spoleto kentinde düzenlenen Strumenti & Musica Festival Uluslararası Piyano Yarışması’nda 14-16 yaş D kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

        Genç piyanist, 2020 yılından bu yana Eser Bilgeman ile piyano eğitimini sürdürüyor.

        REKLAM

        PROGRAM

        Franz Liszt – Transcendental Étude No. 2, “Fusées”

        Frédéric Chopin – Étude, Op. 25 No. 10, “Octaves”

        Johann Sebastian Bach – Prelude and Fugue, BWV 850, D Major

        Frédéric Chopin – Ballade No. 1 in G minor, Op. 23

        Franz Liszt – Scherzo and March, S. 177

        Geçtiğimiz sezonun Parlayan Yıldızlar konserlerinde yer alan genç müzisyenlerin performanslarından kısa videoları, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis kavga ihbarına gitti banyoda cesetle karşılaştı: 3 gözaltı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı ile bir adrese giden polis banyonda 24 yaşındaki bir şahsın cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili ölen şahsın ev arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. (İHA)

        #İş Sanat
        #Tolga Bilget 
        #Parlayan Yıldızlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama
        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"