Klasik müziğin yıldızları 52. İstanbul Müzik Festivali'nde

52. İstanbul Müzik Festivali, İstanbul’un en özel konser mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak.

Festivalde Budapeşte Festival Orkestrası’ndan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na, Festival Strings Lucerne’den Tekfen Filarmoni Orkestrası’na önemli toplulukların yanı sıra çağımızın en iyi piyanistlerinden kabul edilen Maria João Pires, “klasik müziğin pop starı” olarak tanımlanan Khatia Buniatishvili, Franz Liszt Oda Orkestrası’nın sanat direktörlüğünü yürüten viyolonselci István Várdai, piyano virtüözümüz Gülsin Onay, Romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi, bol ödüllü viyolonselci Edgar Moreau gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde sanatçı izleyicilerle buluşacak.

István Várdai BÜYÜK ORKESTRALAR YILDIZ ŞEF VE SOLİSTLER FESTİVALE KONUK OLUYOR Açılış Konseri: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası & İlyun Bürkev 21 Mayıs Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda, genç piyanist İlyun Bürkev ve şef Cem Mansur’un İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nı yöneteceği konserle açılacak. İlyun Bürkev’in, Grieg’in tutkulu ve oyuncu Piyano Konçertosu’nu seslendireceği konser programında Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü de yer alıyor. Şef Cem Mansur’un İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nı yöneteceği konser öncesinde ünlü şefe İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Mantova Oda Orkestrası & Kristóf Baráti 22 Mayıs Çarşamba, 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu İfade yelpazesinin genişliği ve kusursuz tekniğiyle günümüzün en şaşırtıcı keman virtüözlerinden Kristóf Baráti, İtalya’nın zengin klasik müzik geleneğini tutkuyla sürdüren Mantova Oda Orkestrası ile festivalde unutulmaz bir akşama imza atacak. Kristóf Baráti’nin hem solist hem şef olarak sahneye çıkacağı konserin programı Mozart’ın “Türk” takma adıyla anılan keman konçertosunun yanı sıra İtalya’dan çağının en başarılı örnekleriyle, barok dönemden klasiğe 18. yüzyılı boydan boya katedecek. Konser 22 Mayıs saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Festival Strings Lucerne & Maria João Pires 31 Mayıs Cuma, 20.00, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı REKLAM Maria João Pires sekiz yıl aradan sonra tekrar festivale dönüyor. Çağımızın en iyi piyanistlerinden Pires’e Beethoven’ın piyano konçertosunda Festival Strings Lucerne eşlik edecek. Konserde ayrıca bestecinin Pastoral Senfoni’si ile Honegger’in Yaz Pastorali seslendirilecek. Khatia Buniatishvili: “Labyrinth”

1 Haziran Cumartesi, 20.00, İş Kuleleri Salonu Teknik mükemmelliği, sıcak ve parlak tonu, müzikal fikirlerinin özgünlüğü ve karizmasıyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi edinen, Le Figaro’nun “klasik müziğin pop starı” olarak tanımladığı Khatia Buniatishvili, 2013’te Münih Oda Orkestrası eşliğinde ve 2018’de oda müziği konseriyle dinleyicilerin gönüllerini fethettiği İstanbul Müzik Festivali’ne bu kez Satie, Chopin, Bach, Schubert ve Liszt besteleriyle hayatın çoksesliliğini yankılayan zengin içerikli bir resitalle dönüyor. “Labyrinth” başlıklı konser 1 Haziran saat 20.00’de İş Kuleleri Salonu’nda.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Mozart Requiem 2 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu REKLAM Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu’na genç kuşaktan dört yıldız solistin de katıldığı görkemli bir konser… “Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Mozart Requiem” başlıklı konserin repertuvarında, dâhi besteci Mozart’ın son eseri Requiem’in yanı sıra çağdaş besteci Arvo Pärt de var. Konser 2 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Budapeşte Festival Orkestrası & Iván Fischer & Francesco Piemontesi 3 Haziran Pazartesi, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu Gramophone dergisinin dünyanın en iyi 10 orkestrası arasında gösterdiği Budapeşte Festival Orkestrası ile Alman Klasik ve Romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi, Brahms’a adanmış bir konserle festivale konuk oluyor. Günümüzün en vizyoner şeflerinden Iván Fischer’ın yönettiği konser 3 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda.

Francesco Piemontesi, Franz Liszt Oda Orkestrası & István Várdai & Gülsin Onay 6 Haziran Perşembe, 20.00, İş Kuleleri Salonu REKLAM Franz Liszt Oda Orkestrası, topluluğun sanat direktörlüğünü de yürüten viyolonselci István Várdai ve piyanist Gülsin Onay ile festival sahnesinde buluşuyor. Konser 6 Haziran saat 20.00’de İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilecek. Tekfen Filarmoni Orkestrası & Edgar Moreau 9 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Saint-Saëns’ın “türünün başyapıtı” dediği Gounod’nun bale müziği, hem Shostakovich hem Rachmaninov’un viyolonsel için yazılmış en iyi konçerto kabul ettiği Saint-Saëns op.33 ve tüm klasik müzik literatüründeki en renkli, en sürükleyici eserlerden Rimski-Korsakov’un Şehrazad senfonik süiti... Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın solist Edgar Moreau ile birlikte, konser sahnelerinin en sevilen başyapıtlarını sunacağı konser, 9 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda.