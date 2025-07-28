Klibi viral oldu

Tan Taşçı, geçtiğimiz hafta yayınlanan ve Eylül ayında çıkacak olan albümü 'Sende de Benden Var'ın habercilerinden 'Sokağından Geçmezdim' ile yazın en dikkat çeken işlerinden birine imza attı. Şarkının 1970’ler estetiğiyle kurgulanan video klibi, yayınlandığı ilk saatlerden itibaren sosyal medyanın gündemine düştü.

İzzet Başlak yönetmenliğinde Bodrum Gümüşlük’te çekilen video klipte Tan Taşçı bir taksi şoförünü, Zeynep Alkan ise mahallenin güzel kızını canlandırıyor. Tan Taşçı’nın babası Yusuf Ziya Taşçı, müzisyen Gülden ve ekibinin de rol aldığı klip, sürpriz finaliyle izleyenleri şaşırtırken, yapay zekâ teknolojisiyle mahalleye gelen Teoman, hikâyeye unutulmaz bir kapanış getiriyor.

Klibin özellikle klasik arabayla mahalle arasında geçen sahnesi, kısa sürede TikTok’ta viral bir akıma dönüştü. Binlerce kullanıcı, Tan Taşçı’nın klibindeki sahneleri birebir yeniden canlandırarak videolar çekti. Farklı farklı araçlarla sokak sokak gezen 'Sokağından Geçmezdim', TikTok’ta en çok kullanılan şarkılar arasında zirveye yerleşti, videolar Instagram’da defalarca paylaşıldı.