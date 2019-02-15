NBA'de New York Knicks, 18 maçlık mağlubiyet serisini deplasmanda Atlanta Hawks'ı 106-91 mağlup ederek bozdu.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan New York Knicks, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 106-91'lik skorla geçerek 18 maç sonra ilk kez kazandı.
Sezonun 11'inci galibiyetine ulaşan Knicks'te Dennis Smith 19 sayı ve 7 asist, Kadeem Allen 14 sayı ve 9 ribaunt, DeAndre Jordan 10 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Konox ise 9 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Maçın en skorer oyuncusu, Hawks'ta 21 say kaydeden Dewayne Dedmon oldu. Trae Young 16 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı.
WESTBROOK'UN ÜSTÜN PERFORMANSI YETMEDİ
Çekişmeli mücadelede New Orleans Pelicans, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 131-122 mağlup ederek sezonun 26. galibiyetine imza attı.
Pelicans'ta Julius Randle 33 sayı ve 11 ribaunt, Jrue Holiday 32 sayı ve 7 asistlik performanslarıyla galibiyette önemli rol üstlendi.
Bu sezon 20. kez kaybeden Thunder'da Russell Westbrook 44 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Paul George 28 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Nerlens Noel ise 22 sayı ve 13 ribauntla maçı tamamladı.
MAGIC ZORLANMADI
Günün diğer karşılaşmasında Orlando Magic, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Charlotte Hornets'i 127-89 yendi.
Sezonun 27. galibiyetini elde eden Magic'te Terrence Ross 21, Jonathan Isaac 16 sayı, Nikola Vucevic 17 sayı ve 11 ribaunt, Aaron Gordon ise 10 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.
Bu sezon 30. kez kaybeden Hornets'te Malik Monk 15, Jeremy Lamb 14 sayı, Cody Zeller 13 sayı ve 7 ribaunt üretti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.